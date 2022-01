L'Imoco Volley dopo il trionfo torna a riposo: il match di Vallefoglia non si disputerà

Per la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, dopo il trionfo di Coppa Italia, sarà nuovamente riposo forzato. Il match in esterna con la Megafox Ondulati Vallefoglia non si disputerà domenica prossima poichè il Covid ha falcidiato la formazione urbinate. Non si conosce ancora la data di recupero, che verrà resa nota quanto prima, sperando che il virus allenti la morsa presto.

IL COMUNICATO UFFICIALE - Sul proprio sito il club gialloblù ha ufficializzato lo spostamento della partita: "Sono state riscontrate quattro positività all’interno del Gruppo Squadra della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. La società ha attivato le procedure stabilite dalle disposizioni di legge. La partita di domenica 9 gennaio con la Prosecco Doc Imoco Conegliano è stata rinviata a data da destinarsi".