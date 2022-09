Volley A1 femminile, per l'Imoco Volley in vista un vero antipasto di campionato

Molte atlete sono impegnate ai mondiali femminili in corso di svolgimento in Olanda e Polonia, ma è già tempo di pensare a scaldare i motori in vista dell'inizio del campionato di A1.

L'Imoco Volley Conegliano ospiterà, nella cornice d'eccezione della Zoppas Arena, il trofeo Città di Conegliano (14-15 ottobre), che vedrà ai nastri di partenza, oltre a quella gialloblù, altre tre squadre: Monza, Bergamo e quella francese del Paris St. Cloud. Si giocheranno due semifinali il primo giorno e le finali il secondo, secondo la classica formula del quadrangolare.

Di seguito il programma completo:

Venerdì 14 OTTOBRE

Ore 18:00 VOLLEY BERGAMO vs VERO VOLLEY MONZA

Ore 21:00 PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO vs PARIS SAINT CLOUD

Sabato 15 OTTOBRE

Ore 16:00 FINALE 3°-4° POSTO

Ore 19:00 FINALE 1°-2° POSTO

ALTRE INFO UTILI

Scatterà da oggi alle 16 la prevendita per assistere a questo torneo. I biglietti saranno acquistabili con le seguenti modalità:

Online sul circuito www.vivaticket.com

Nei punti vendita Vivaticket (cerca quello più vicino a te: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv) – a Conegliano: JUNGLE RECORDS – INFO POINT CENTRO COMMERCIALE CONE’; a Treviso: TABACCHERIA GRANZIERA)

Il giorno della partita, a partire da 90 minuti prima dell’inizio della prima gara, presso le casse esterna della Zoppas Arena, previa disponibilità.

Per acquistare il biglietto sarà necessario indicare nome, cognome e contatto telefonico. Si consiglia, ove possibile, di acquistare il titolo di accesso tramite le piattaforme online per velocizzare le procedure di acquisto.

Questi infine i prezzi:

ABBONAMENTO DUE GIORNATE:

Parterre: 30 € intero, 5 € ridotto (3-12 anni)

Primo anello: 15 € intero; 3 € ridotto (3-12 anni)

* più prevendita e commissioni di servizio

BIGLIETTO GIORNALIERO:

Parterre: 20 € intero, 3 € ridotto (3-12 anni)

Primo anello: 10 € intero; 2 € ridotto (3-12 anni)

* più prevendita e commissioni di servizio

Ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 3 anni senza posto a sedere.

Per informazioni: biglietteria@imocovolley.it