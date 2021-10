La capienza aumenta al 60% e l'Imoco Volley riapre la campagna abbonamenti

Il governo ha deciso di aumentare la capienza dei palasport al 60% in virtù della situazione epidemiologica confortante e così l'Imoco Volley ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti. Anche la società di Conegliano dunque ha deciso di puntare sulla spinta di un pubblico che si auspica sempre più numeroso in una stagione che si annuncia complicata dato che la conferma è sempre più ardua della conquista e ciò vale per tutti gli sport non solo per il calcio. Gli abbonamenti saranno validi per tutte le partite di campionato (Regular Season e Play Off), di Coppa Italia e di Champions League (escluse eventuali “bolle”) che Imoco Volley disputerà in casa nel corso della stagione sportiva 2021/2022.

L'iniziativa è partita oggi alle ore 16 e terminerà tra sei giorni esatti, martedì 19 ottobre.

LE CONDIZIONI DI VENDITA

Non è garantito il mantenimento del posto a sedere occupato nella stagione 2019/2020.

Il posto acquistato rimarrà invariato per tutto l’arco della stagione sportiva 2021/2022 anche in caso di ulteriori aperture al pubblico. L’abbonamento sarà nominale e non cedibile a terzi.

Nel caso, in cui per cause indipendenti dalla volontà di Imoco Volley e in ottemperanza ai protocolli sanitari dovuti all’emergenza Covid-19, una o più partite dovessero essere disputate a porte chiuse, l’abbonato rinuncia a qualsiasi forma di rimborso.

Ingresso solo con Green Pass in corso di validità come da normativa. Obbligatorio l’utilizzo di mascherina chirurgica e mantenimento del distanziamento di sicurezza.

DOVE E COME SOTTOSCRIVERE L'ABBONAMENTO

Online su www.vivaticket.com fino a martedì 19 ottobre

Al Palaverde, presso l’ufficio Imoco Volley (sul retro lato ingresso atleti), dalle ore 16.00 alle 18.30, da mercoledì 13 Ottobre a martedì 19 ottobre (sabato e domenica esclusi).

Nei punti vendita Vivaticket fino a martedì 19 Ottobre:

-GATTINONI TRAVEL TREVISO

INDIRIZZO:piazza della Vittoria, 24Treviso

tel:0422 542730

ORARI:Lun-Ven: 09.00/12.30 14.30/19.00 Sab: 09.00/12.30 Dom: chiuso

-TABACCHERIA GRANZIERA

INDIRIZZO:via Montello, 58/ATreviso

tel:+39 0422 304614

ORARI:Lun-Sab: 07.30/13.00 15.00/19.30 Dom: 09.00/13.00

-VALERIO ZANATTA ELETTRODOMESTICI

INDIRIZZO:via Cal Trevigiana, 1 – Camalo’Povegliano

tel:+39 0422 772066

ORARI:Lun: 15.30-19.30 Mar-Sab: 08.30/12.30 15.30/19.30 Dom: Chiuso

-HAMEARIS TOUR RONCADE

INDIRIZZO:Via Roma, 119Roncade

tel:+39 0422 842403

FAX:+39 0422 842404

ORARI:Lun-Ven: 09.30/12.00 15.30/19.00 Mar: 09.30/12.00 Sab: 10.00/12.30 Dom:chiuso

-HAMEARIS TOUR SAN BIAGIO

INDIRIZZO:via Postumia Centro, 158San Biagio di Callalta

tel:0422 797518

ORARI:Lun-Ven: 09.30/12.00 15.30/19.00 Mer: 09.30/12.00 Sab: 10.00/12.00 Dom:chiuso

-DE SANTI DISCHI

INDIRIZZO: Piazza Marconi, 1 Castelfranco Veneto

tel: +39 0423 492743

ORARI: Lun: 15.30/19.30 Mar-Sab: 09.00/12.45 15.30/19.30 Dom: chiuso

-JUNGLE RECORDS

INDIRIZZO: Via Matteotti, 31 Conegliano

tel: +39 0438 410746

ORARI: Lun: 15.30/19.30 Mar-Sab: 09.00/12.30 15.30/19.30 Dom: chiuso

-KOKOS VIAGGI

INDIRIZZO: via Erizzo, 49 Crocetta del Montello

tel: +39 0423 868373

ORARI: Lun-Ven: 09.30/12.30 16.00/19.00 Sab: 09.30/12.30 Dom: chiuso

-COMPACT DISC BG

INDIRIZZO: Via S. Pellico, 38/B Montebelluna

tel: +39 0423 300377

ORARI: Lun:15.30/19.30 Mar-Sab:09.00/12.30 15.30/19.30

I PREZZI DEGLI ABBONAMENTI

CURVA: INTERO 150 € – RIDOTTO UNDER 18 (4-17 anni) 100 €

DISTINTI: INTERO 260 € no ridotti

CENTRALI: 450 € no ridotti (previa disponibilità)

SUPERCENTRALI: 600 € no ridotti (previa disponibilità)

SOSTENITORE: 900€ + IVA (hanno diritto ad area hospitality + parcheggio riservato) – previa disponibilità

*All’acquisto online e nei punti vendita verranno applicati il diritto di prevendita e le commissioni di servizio dal gestore della biglietteria

DOVE RITIRARLI

La tessera abbonamento potrà essere ritirata in giornata di gara presso le casse esterne del Palaverde, presentando la ricevuta di acquisto, a partire da 90 minuti prima dell’inizio della partita.

PREVENDITA BIGLIETTI PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY – IGOR GORGONZOLA NOVARA – DI GIOVEDì 21 OTTOBRE, ORE 20.30, PALAVERDE

Quando: da GIOVEDì 14 OTTOBRE alle ore 16:00

Come:

-Online su www.vivaticket.com, con la possibilità di scegliere il posto, ricevendo il biglietto in formato digitale!

-Nei punti vendita Vivaticket (INSERIRE LINK PER VEDERE QUALI SONO)

-Al Palaverde, presso il nostro ufficio (lato ingresso atleti), dalle ore 16.00 alle 18.30, da giovedì 14 Ottobre a martedì 19 ottobre (sabato e domenica esclusi).

Prezzi:

-Curva (colore rosso): 10* euro; ridotto (6-12 anni) 5* euro

-Distinti (colore blu): 20* euro; ridotto (6-12 anni) 11* euro

* più prevendita commissioni di servizio in caso di acquisto online