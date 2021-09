La Imoco Conegliano pronta a difendere la Champions: ecco il girone

Dopo averla conquistata per la prima volta nella sua storia lo scorso 1° maggio al termine di una finale thriller (3-2 alle turche del VakifBank Spor Kulubu dopo quasi due ore e mezza di gioco) le ragazze della Imoco Volley Conegliano si apprestano a difendere la Champions League. Nel tardo pomeriggio sono stati effettuati a Lubiana i sorteggi della fase a gironi della massima competizione europea. Le venete, teste di serie in quanto detentrici del titolo, sono state inserite nella Pool E con con Groupa Azoty Chemik Police (POL), Fatum Nyìregyhàza (HUN) e una squadra vincente nel terzo round CLW 15/16. Un gruppo insomma sulla carta abbordabile per la squadra guidata da Daniele Santarelli, che può dunque coltivare legittime ambizioni di ripetersi, cosa non priopriamente facile in qualsiasi sport ad alti livelli che si rispetti

Contestualmente per la giocatrice più rappresentativa del club, vale a dire Paola Egunu, è arrivato un'altro prestigioso riconoscimento dopo la vittoria dell'Europeo con le azzurre, vale a dire il Pallone d'Oro, riservato alla migliore giocatrice del panorama continentale. Ecco cos'ha dichiarato ai canali ufficiali il presidente Piero Garbellotto: "Siamo contenti che questo titolo lo prenda una nostra atleta, è un premio al suo talento straordinario".