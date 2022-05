Imoco Volley, la nazionale ritrova il suo libero

Dopo un'inizio estate votato per lo più alle sperimentazioni la nazionale femminile di volley inizia a ritrovare i suoi elementi più rappresentativi. E così Monica De Gennaro, fresca di riconferma del titolo di campionessa d'Italia con la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano ma dalla cocente delusione della Champions, farà ritorno in azzurro dopo un breve periodo di assenza per ovvi motivi. Il ct Davide Mazzanti l'ha inclusa nella lista delle convocate in vista della prima tappa della Volleyball Nations League, che prenderà avvio il prossimo 31 maggio ad Ankara con la sfida alle padrone di casa della Turchia. Le campionesse d'Europa in carica ritrovano dunque il loro libero e punto di riferimento.

LA LISTA COMPLETA DELLE CONVOCATE

Palleggiatrici: Francesca Bosio e Ofelia Malinov (C).

Schiacciatrici: Alessia Gennari, Sofia D’Odorico, Elena Perinelli, Alice Degradi, Terry Enweonwu.

Opposti: Silvia Nwakalor.

Centrali: Marina Lubian, Sara Bonifacio, Cristina Chirichella, Alessia Mazzaro.

Liberi: Monica De Gennaro e Eleonora Fersino

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA POOL 2

Week 1 (Ankara, Turchia)

31 maggio: Thailandia – Bulgaria ore 14:30

31 maggio: Turchia-Italia ore 17.30 Sky Sport 1

1 giugno: Belgio – Serbia ore 14:30 Sky Sport 1

1 giugno: Cina – Olanda ore 17:30

2 giugno Thailandia – Serbia ore 12:00

2 giugno: Bulgaria – Olanda ore 15:00

2 giugno: Belgio-Italia ore 18:00 Sky Sport 1

3 giugnio: Serbia – Bulgaria ore 12:00

3 giugno: Olanda-Italia ore 15:00 Sky Sport 1

3 giugno: Turchia – Cina ore 18:00

4 giugno: Thailandia – Belgio ore 12:00

4 giugno: Cina-Italia ore 15:00 Sky Sport 1

4 giugno: Bulgaria – Turchia ore 18:00