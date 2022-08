Imoco Volley, la rincorsa all'ennesimo tricolore inizia contro Bergamo

La serie A1 femminile scalda i motori a poco più di due mesi dall'inizio. Il primo atto si è vissuto nel tardo pomeriggio odierno quando sono stati stilati i calendari del prossimo campionato: la difesa del titolo conquistato lo scorso anno inizierà tra le mura amiche del PalaVerde, dove ospite sarà Bergamo delle ex Giulia Gennari, Bozana Butigan, Giorgia Frosini ed Emma Cagnin. L'Imoco Volley tornerà in campo appena tre giorni dopo per il primo dei tre turni infrasettimanali in programma e questa volta sarà in trasferta contro la Busto Arsizio di Omoruyi. Chiusura l'8 aprile a Perugia.

C'è poi l'intermezzo della Supercoppa: le pantere affronteranno Novara (finalista perdente in Coppa Italia) il 26 novembre 2022.

IL COMMENTO DEL COACH - Così Daniele Santarelli ha commentato il sorteggio all'ufficio stampa del club:

"Sarà una stagione a dir poco intensa, con tante sfide e tutte difficili in tante competizioni. Io con la mia Nazionale e tante anche delle ragazze della nostra squadra arriveremo tardi, anzi, speriamo il più tardi possibile, per l’impegno dei Mondiali, quindi probabilmente ci vorrà un po’ di pazienza all’inizio per amalgamare un team con tante novità e un assetto diverso dalle ultime stagioni. Però giocheremo da subito tantissime partite, saremo in campo ogni tre giorni e questo certamente ci aiuterà a crescere giocando, a trovare ritmo e automatismi. Il calendario non è ancora definitivo perchè se come sembra faremo il Mondiale per club a dicembre ci sarà qualche partita da spostare, ma ho visto che c’è un bel trittico consecutivo con Monza-Novara-Scandicci in fila che sarà stimolante e anche ottimo come preparazione della rassegna iridata. Per il resto ormai siamo abituati ai ritmi del calendario fittissimo, con la Champions che ci impegnerà molto e non dimentichiamo Coppa Italia e Supercoppa.

La nostra è una squadra che ha mantenuto alcuni pilastri, ma avrà tante giocatrici nuove, c’è curiosità negli addetti ai lavori per vedere all’opera la nuova Prosecco DOC Imoco, ma quello che mi aspetto di più è la curiosità e la passione del nostro pubblico, dopo due anni di restrizioni abbiamo visto nella finale scudetto di cosa è capace il pubblico gialloblù e sono certo che ci sarà una gran risposta già dall’esordio casalingo, sarebbe bellissimo iniziare con un bel pienone nel nostro Palaverde e poi avere sempre tante gente a sostenerci durante la stagione.

Il campionato questa stagione è di un livello fantastico, il top degli ultimi anni. E’ incredibile perchè questo refrain ultimamente lo diciamo ogni estate, questo significa che la crescita del campionato italiano è incredibile, di anno in anno aumenta la qualità e il livello generale, lo dimostrano i risultati nelle coppe e le campionesse che giocano nel nostro torneo. Ci sono stati tanti cambiamenti, le big secondo me si sono tutte rinforzate, ma è impressionante soprattutto la crescita delle squadre cosiddette di media fascia che hanno roster sempre più importanti e temibili che ci costringeranno a giocare sempre a mille, senza trascurare che anche le squadre che teoricamente partono per salvarsi hanno lavorato con intelligenza sul mercato. Bisognerà sempre stare attenti e mi aspetto una stagione ricca di sorprese e trabocchetti ad ogni giornata, sarà un bellissimo spettacolo per i tifosi. Proprio per questo penso che avere l’arma in più del nostro pubblico al Palaverde sarà per noi fondamentale".

IL REGOLAMENTO - La Serie A1 2022/23 inizierà una regular season, un girone all'italiana con partite di andata e ritorno. Le prime otto classificate disputeranno i playoff, in cui i quarti e le semifinali si giocheranno al meglio delle tre gare, la finalissima al meglio delle cinque.

Per quanto riguarda la Coppa Italia avranno diritto a giocarla le prime otto classificate al termine del girone di andata: le vincenti dei quarti, che si giocheranno in gara unica sul campo della squadra meglio piazzata, si qualificheranno alla final four in programma il 28 e 29 gennaio.

La vera novità riguarda la qualificazione alla terza competizione europea per ordine di partenza, la Challenge Cup. Anche in questo caso ci saranno dei playoff che coinvolgeranno le compagini classificatesi dal nono al dodicesimo posto, che si fronteggeranno al meglio delle tre partite. Le vincenti accederanno alla fase finale che comprenderanno le perdenti dei quarti playoff: la formula prevede la formazione di due gironi da tre squadre, le prime di essi verranno ammesse alla finale che si disputerà il 7 maggio 2023 in gara unica con sede da stabilire.