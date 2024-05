Comincia a Legnano la missione Serie A dell’Azimut Giorgione

Il 29 maggio del 1176 si combatteva quella che è passata alla storia come “battaglia di Legnano”, lo scontro tra l’esercito di Federico Barbarossa e le truppe della Lega Lombarda. Quasi 848 anni esatti dopo, proprio questa città farà da sfondo a una sfida che definire “battaglia” è forse eccessivo ma la cui posta in palio è altissima. Le protagoniste saranno la formazione padrona di casa della Focol e l’Azimut Giorgione, match valido per il primo turno dei play-off promozione per l’A2 di volley femminile. Di sicuro il team di Castelfranco Veneto non vuole fare la stessa fine del Barbarossa che proprio a Legnano subì una sonora sconfitta.

Il club di coach Carotta affronterà questo mini girone triangolare (al termine delle tre gare, la prima classificata festeggerà la promozione in A2) da capolista del girone B con un ruolino di marcia impressionante che l’ha vista vincere 22 incontri su 24, raggiungendo la matematica certezza del primato a quattro giornate dal termine. Dopo la sfida di Legnano di sabato prossimo, l’Azimut giocherà in casa contro il Garlasco sabato 1° giugno. Non è la prima volta che la Giorgione Pallavolo gioca un play off per la serie A. Avvenne nella stagione 2020/21 quando la Duetti Giorgione fu eliminata da Volta Mantovana. Di quella squadra non rimane alcuna giocatrice.

Pressoché identico invece lo staff tecnico con gli allenatori Paolo Carotta ed Enrico Cremasco, il preparatore Simone Piccolo, il dirigente in panchina Paola Fraccaro. In questa nuova occasione, un eventuale risultato positivo andrebbe a segnare un nuovo record per la società castellana fondata nel 1969.

Coach Carotta ha avvertito: “Evidentemente affrontiamo due squadre molto ben attrezzate che hanno condotto un grande campionato. Concentriamoci innanzitutto su Legnano, una piazza molto calda che ha permesso alle nostre future avversarie di raccogliere molto. Affronteremo una compagine ben equilibrata che schiera l’opposto azzurro juniores Gaia Moroni, giovane e molto potente. Inoltre, può fare la differenza Serena Zingaro, schiacciatrice con esperienza in A2. Archiviata Legnano, penseremo a Garlasco, altra squadra allestita per la promozione. Sarà un play off molto duro. Affrontiamolo pensando ad una partita per volta. Concentrazione massima, pertanto, su Legnano”.