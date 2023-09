Pallavolo femminile, nella lista di Mazzanti per Lodz ci sono le pantere Lubian e Squarcini

Come all'europeo saranno due le giocatrici della Prosecco Doc Imoco Conegliano a rappresentare l'Italia nel torneo che mette in palio a Lodz due posti per le olimpiadi del prossimo anno a Parigi. Si tratta delle due centrali Marina Lubian, una delle note più liete di una competizione continentale giocata dalla nazionale azzurra ben al di sotto delle aspettative, e Federica Squarcini, sempre pronta a fare male al servizio quando chiamata in causa.

Mazzanti si affiderà dunque anche a loro per cercare di ottenere un pass molto complicato viste anche le importanti defezioni, per vari motivi, degli ultimi tempi: da Monica De Gennaro a Paola Egonu (ma questo si sapeva ampiamente) fino ad arrivare all'ultima della serie Alessia Orro.

La lista completa

Palleggiatrici: 4. Francesca Bosio, 23. Giulia Gennari.

Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 2. Alice Degradi, 3. Francesca Villani.

Opposti: 15. Sylvia Nwakalor, 24. Ekaterina Antropova.

Centrali: 1. Marina Lubian, 11. Anna Danesi, 19. Federica Squarcini, 34. Linda Nwakalor.

Liberi: 7. Eleonora Fersino, 20. Beatrice Parrocchiale.

Il calendario delle partite

SABATO 16 SETTEMBRE

20.45 Italia-Corea del Sud

DOMENICA 17 SETTEMBRE

20.45 Italia-Slovenia

MARTEDI’ 19 SETTEMBRE

14.30 Italia-Thailandia

MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE

11.30 Italia-Colombia

VENERDI’ 22 SETTEMBRE

20.45 Italia-Usa

SABATO 23 SETTEMBRE

20.45 Italia-Germania

DOMENICA 24 SETTEMBRE

20.30 Polonia-Italia