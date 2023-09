Volley femminile, due le pre selezionate dell'Imoco da Mazzanti per il preolimpico

Messa da parte la batosta dell'europeo la nazionale femminile è chiamata più che mai a dare un segnale. Alle liste ci sono le qualificazioni olimpiche, in palio in un torneo a Lodz (Polonia) in programma tra il 16 e il 24 settembre.

In vista di questo appuntamento il ct Davide Mazzanti ha diramato una lista di 15 atlete convocate da cui scaturiranno le 14 che si recheranno in Polonia: presenti, come nella rassegna continentale, le due centrali Marina Lubian e Federica Squarcini. Il raduno è previsto il 9 settembre a Cavalese.

Malgrado le critiche ricevute Mazzanti va avanti per la propria strada lasciando a casa anche in questa occasione Monica De Genaro, che prosegue la preparazione con il suo attuale club.

Il cammino verso Parigi

Le azzurre si giocheranno il pass per la rassegna a cinque cerchi a Lodz (Polonia) in un girone composto da USA, Polonia, Germania, Thailandia, Corea del Sud, Colombia e Slovenia. Le prime due classificate si qualificheranno ai Giochi mentre le altre dovranno sperare nel ranking. In questo caso l'Italia sembra più avvantaggiata rispetto ad altre, ma è altamente consigliabile non correre rischi...

La lista completa

Palleggiatrici: Alessia Orro, Francesca Bosio.

Schiacciatrici: Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Loveth Omoruyi, Alice Degradi, Francesca Villani.

Opposti: Sylvia Nwakalor, Ekaterina Antropova.

Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi, Federica Squarcini, Linda Nwakalor.

Liberi: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale.