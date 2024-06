Volley femminile, Marina Lubian si mette bene in evidenza nel 3-0 dell'Italia alla Cina

Per l'Italvolley donne era una giornata chiave per avvicinarsi ai giochi olimpici di Parigi e il 3-0 alla Cina padrona di casa ha chiaramente confermato che il traguardo è vicino.

Grazie a questo risultato, ottenuto in grande stile, le azzurre si sono issate al terzo posto in classifica generale della VNL ma soprattutto hanno guadagnato 9,3 punti nel ranking avvicinando sensibilmente la meta.

Nella vittoria, piuttosto netta per le proporzioni, spicca la Paola Egonu, che ha realizzato 16 punti risultando la top scorer dell'incontro; ma anche la centrale della Prosecco Doc Imoco Conegliano Marina Lubian non ha tradito, avendo timbrato il cartellino per ben 14 volte dimostrando uno stato di forma invidiabile.

Ora un po' di riposo e si riparte: nell'ultima settimana di gioco la nazionale tricolore sarà impegnata dall'11 al 16 giugno a Fukuoka (Giappone), dove troverà sulla propria strada: Canada, Corea del Sud, Stati Uniti e Serbia. Occasione importante per mettere in cascina altri punti importanti.

Il tabellino

ITALIA - CINA 3-0 (25-23, 25-19, 25-16)

ITALIA: Orro 1, Danesi 6, C. Bosetti 5, Egonu 16, Lubian 14, Sylla 12, De Gennaro (L). Cambi 1, Antropova 4, Degradi 1. N.e: Fersino, Bonifacio, Nervini (L), Fahr. All. Velasco

CINA: Diao L., Li Y.Y. 12, Wang Y.Y. 4, Gong X.Y. 10, Wu M.J. 5, Yuan X.Y. 12, Wang M. J. (L). Zhu Ting, Zhang, Zheng 1. N.e: Gao Yi, Wang Y., Ding X., Feifan N.All. Bin Cai

Arbitri: Ozbar (TUR) e Kang (KOR)

Durata Set: 24', 20', 21'.

Italia: 7 a, 10 bs, 4 mv, 16 et.

Cina: 2 a, 6 bs, 2 mv, 24 et.