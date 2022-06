Marco Amiens è l'allenatore scelto dal Team Conegliano Volley per la B2

Il Team Conegliano Volley ha dato il benvenuto a Marco Amiens, nuovo allenatore della serie B2 e dell’Under 14 per la stagione 2022-2023. Il tecnico punta su un nuovo progetto giovanile che possa trasmettere grande esperienza alle atlete. La formazione di Amiens inizia alla S.D.P. Anderlini, dove colleziona podi nazionali sia come primo che secondo allenatore.

È stato responsabile del settore giovanile a Urbino e assistente in serie A. Per ampliare il proprio bagaglio decide di trasferirsi a Lugano dove porta, l’allora squadra giovane che militava in serie B, alla promozione in serie A. Rientrato in Italia, nelle Marche, ha continuato a lavorare in serie A e successivamente a Tunisi conquista la Supercoppa di Tunisia e un argento al campionato africano per club. Negli ultimi anni ha lavorato a Chions nell’ambito giovanile collezionando ottimi risultati e finali nazionali. Una preparazione giovanile e non, nazionale ed internazionale di tutto rispetto