Pallavolo femminile, grande attesa per l'Open Day dell'Imoco Volley

Non c'è soltanto la prima squadra in casa Prosecco Doc Imoco Volley. La società pluridecorata ha sempre molto a cuore le sorti del proprio settore giovanile e la chiara dimostrazione di questo è la presenza anche alla Zoppas Arena di Conegliano oltre che a San Vendemiano di un'attività dedicata ai più piccoli, con l'apertura di corsi dedicati alla categoria S3 (Minivolley).

Nello specifico il club gialloblù ha indetto per mercoledì 13 settembre l'Open Day nel quale i genitori potranno accompagnare le bambine e i bambini (solo età da 7 a 10 anni) che volessero cimentarsi nel minivolley e provare un allenamento con gli istruttori di Imoco Volley che poi seguiranno durante la stagione l'attività dei piccoli pallavolisti. Nell'occasione verranno illustrati gli orari e le modalità per iscriversi all'attività che verrà svolta alla Zoppas Arena e nella palestra di San Vendemiano. L'attività è realizzata dallo staff di Imoco Academy in collaborazione con Pallavolo San Vendemiano.

Il programma

Martedì prossimo dalle 14:30 alle 16:30 le giovani panterine potranno assistere, sempre alla Zoppas Arena, ad un allenamento della prima squadra, che a seguire, nella successiva ora e mezza, parteciperanno all'attività con i bambini che presenzieranno alla "prova" sul campo.

Sicuramente un modo utile e prestigioso per poter approcciare al mondo del volley nel migliore dei modi.