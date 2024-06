Matilde Pinarello fa il bis in Serie A: la giovane alzatrice trevigiana giocherà a Imola

“Potente in battaglia” e “forte guerriera”: sono questi due dei significati del nome Matilde e si addicono entrambi alla perfezione a una giovane pallavolista trevigiana che si appresta a vivere la sua seconda annata di fila nella Serie A2. Matilde Pinarello, alzatrice classe 2004, ha sempre dimostrato di volersi mettere in gioco nella sua carriera come dimostrato dalle tappe che l’hanno costellata. Nelle ultime ore è stato ufficializzato il suo ingaggio da parte della Clai Imola, squadra neopromossa in A2 che ha sempre puntato sulla valorizzazione delle giovani.

Sarà per l’appunto il bis in questa categoria per lei dopo l’ultimo campionato in cui ha indossato la maglia della Millenium Brescia, collezionando 18 presenze e rivelandosi sempre molto utile in regia. Nata a Treviso, Matilde ha iniziato a giocare a Treviso con l’Albatros volley, di cui ha vestito la maglia fino al primo anno di Under 16. Nell’anno successivo è passata al Fusion Team Volley, con cui ha disputato i campionati di Serie D e Under 16 e 17 per poi giocare da titolare in Serie B2 nella stagione 2021/2022. Nello stesso anno Matilde si è distinta con l’Under 18, vincendo sia il titolo provinciale sia regionale, e arrivando terza alle finali nazionali, occasione dove ha ricevuto il premio come miglior palleggiatrice delle finali.

È stata poi la volta, sempre in Serie B2, del Team Conegliano Volley, dove ha disputato i playoff per la promozione in Serie B1 prima di approdare a Brescia e poi a Imola. Tante soddisfazioni, quindi, per una giocatrice che ha lo sport nel DNA: suo padre Andrea, infatti, è stato grande appassionato di bicicletta, manager sportivo e giocatore di rugby. A Imola Matilde ha tutte le carte in regola per mettere in mostra il proprio valore, il suo entusiasmo e quello di una neopromossa che vuole ben figurare possono essere la combo ideale per una salvezza tranquilla.