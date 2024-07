È trevigiana la miglior centrale europea Under 18: estate speciale per Veronica Quero

Battendo ieri per 3-2 (18-25, 25-17, 25-16, 20-25, 15-9) la Polonia l’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei Under 18 femminili dopo aver sfiorato la finalissima sempre al tie-break. Le azzurrine hanno messo in campo buon gioco e tanta determinazione gestendo i momenti più delicati del match. Il bronzo è un’importante risultato che conferma l’ottimo stato della pallavolo giovanile femminile, che solo sette giorni ha conquistato a Lecce la medaglia d’Oro agli Europei Under 22.

In particolare, nella Nazionale Under 18 è emerso ancora una volta il talento di una giocatrice originaria di Conscio, la frazione più popolosa del comune di Casale sul Sile. Si tratta di Veronica Quero, fresca 17enne che è stata anche nominata miglior centrale in assoluto della manifestazione. In poche parole, è risultata la migliore nel suo ruolo per quel che riguarda l’ambito continentale.

Nell’ultima stagione è stata uno dei punti di riferimento del roster del Vega Fusion Venezia che ha partecipato al campionato di Serie B2. Con la maglia della Nazionale, poi, aveva già conquistato una preziosa medaglia d’oro nel corso degli Europei Under 17, un successo che risale a un anno fa. In quel caso sembrava persino destinata alla panchina ma coach D’Aniello puntò su di lei, una fiducia ben ripagata visto che nella finale per l’oro contro la Turchia, la giovane centrale assicurò 7 punti.

Lo scorso gennaio, invece, ha perso in finale sempre con l’Under 18 nel Torneo Wevza, manifestazione utile proprio per la qualificazione agli Europei in cui la giovane trevigiana ha dato spettacolo. I numeri sono dalla sua parte: in nove match disputati, infatti, è stata capace di mettere a segno più di 100 punti (109 per la precisione), con una interessante media superiore alle 12 prodezze a partita.