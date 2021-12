Mondiale per Club, ottima la prima per l'Imoco Volley: 3-0 alle padrone di casa del Fenerbahce

Il calendario riservava alla Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano un esame piuttosto severo all'esordio nel Mondiale per Club in corso di svolgimento ad Ankara e si può dire che sia stato superato a pieni voti. Le pantere guidate da Daniele Santarelli hanno battuto per tre a zero il Fenerbache, la squadra sulla carta più temibile del girone A, fornendo una prova di forza a dir poco impressionante ed incamerando dunque i primi tre preziosissimi punti in prospettiva qualificazione alle semifinali. Il palazzetto della capitale turca presentava un bel colpo d'occhio (6500 persone) ma questo non ha certamente spaventato Egonu e compagne, che hanno letteralmente dominato la scena nel primo set e sofferto il giusto negli altri due.

L'azzurra, per quanto riguarda le cifre del match, è risultata la migliore in campo con 22 punti realizzati, ma un contributo determinante l'ha dato anche Kathryn Plummer, 13 volte a referto con il 67% in attacco. Nei fondamentali l'azione di Conegliano è stata determinante a muro (10-6) ed al servizio (8 aces a 2).

LA PARTITA - Formazione tipo per Santarelli: Wolosz-Egonu, De Kruijf-Folie, Plummer-Courtney, libero De Gennaro.

Si parte e sono Egonu e Plummer ad andare subito a bersaglio (4-2). L'azzurra allunga con il primo ace della sua serata (7-4), ma le turche rispondono e si riavvicinano (7-6). Il turno di Courtney appare risolutivo, ne beneficia soprattutto Plummer che azzecca il contrattacco dell'11-6. Quando il muro inizia a carburare (quattro di fila con la premiata ditta Wolosz - De Kruijf) sono dolori per il Fenerbahce, costretto ad incassare un altro break (15-7). Il vantaggio cresce a dismisura, lo concretizza un errore delle padrone di casa ed il primo set termina con un altisonante 25-12.

Cercano di reagire le turche ad inizio secondo set, ma De Gennaro (ottime le sue difese), Plummer ed Egonu contengono bene la loro sfuriata (12-8). Il peggio però deve arrivare: la russa Lazareva (5 punti nel parziale) e la capitana Erdem mettono alla frusta le pantere, costretta ad incassare il pareggio (15-15). L'ace di Folie vale il 17-15, ma coach Terzic sembra azzeccare una mossa chiave, l'ingresso della brasiliana Ana Cristina. E' lei a dare il via al break che porterà Istanbul sul 17-20 con il determinante contributo ancora di Lazareva. Conegliano però dimostra di essere squadra in grado di tirare fuori gli artigli: Egonu e Courtney ripristinano ancora la parità. L'azzurra farà ancora centro (23-22) e sarà una free ball di Folie a regalare alle compagne due set ball. Sfrutta il secondo ancora Egonu ed è 25-23.

Si riparte e la formazione italiana cerca di spingere per chiudere il match senza troppi sussulti: di questa intenzione se ne fa carico Courtney. Terzic chiama time out, ma Egonu fa centro dai nove metri e il divario aumenta (9-4). Il muro di Plummer (16-11) e De Kruijf, ben assistita da Wolosz, sigla il 18-12. Il Fenerbahce spara gli ultimi fuochi tentando di rifarsi sotto, ma Conegliano tiene bene: chiude ancora Egonu e la vittoria è cosa fatta.

TABELLINO

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY - FENERBAHCE ISTANBUL 3-0

(25-12,25-23,25,25-23)

Prosecco DOC: Wolosz 5, Egonu 22, De Kruijf 7, Folie 6, Plummer 13, Courtney 7, De Gennaro, Frosini, Caravello, Sylla ne, Gennari ne, Omoruyi ne, Vuchkova ne, Butigan ne.All. Santarelli

Fenerbahce: Orge, Lazareva 12, Baskir ne, Cetin ne, Babat 3, Ismailoglu 3, Federotseva 18, Akyol Naz Ademir 1, Erdem 6, Ana Cristina 1, Popovic 2, Kurt ne, Yuzgenc, Unal ne. All. Terzic

Arbitri: Oleynik (Rus) e Kovar (Cze)

Spettatori: 9000

Durata set: 19'26'25'

Note: Errori battuta Co 5,Is 6; Aces: 8-2 ;Muri 10-6; Errori attacco:7-7