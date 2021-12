Mondiale per Club, l'Imoco Volley va in finale: 3-1 al Minas Clube

Per la Prosecco Doc Imoco Volley era alle liste un nuovo esame di brasiliano: ventiquattro ore dopo il successo piuttosto netto contro il Dentil Praia le ragazze di Daniele Santarelli erano chiamate a giocarsi l'accesso all'ultimo atto contro il Minas Clube, formazione allenata dal trevigiano Nicola Negro (ex gialloblù nel 2014) a dimostrazione di come gli allenatori italiani continuino a fare scuola all'estero. Ebbene, questo avversario si è dimostrato assai ostico soprattutto nei primi due set, poi quando le campionesse uscenti (che difenderanno dunque il titolo conquistato due anni fa nella finalissima di domani alle ore 16:30) hanno preso le misure non c'è stata più gara. La tecnica dunque è stata abbinata al carattere: un segnale assolutamente incoraggiante per il futuro a brevissima scadenza.

LA PARTITA - Formazione tipo per Daniele Santarelli, che manda in campo Wolosz in diagonale con Paola Egonu (23 anni oggi), al centro nuovamente Folie con De Kruijf, schiacciatrici Courtney e Plummer, libero De Gennaro.

L'avvio è complicato: le brasiliane spingono forte a muro e volano subito sull'1-5. Wolosz va in battuta e Conegliano si rimette in scia (6-8). La partita accenna a cambiare quando la compagine di Negro fallisce qualcosa di troppo in attacco (14-12). De Kruijf allunga ancora (15-12), ma Oszoy e Darot si riportano a contatto (16-15). Il Minas accelera e trova il muro di Gattaz ed un ace di Kudiess (16-18). La ricezione gialloblù va in difficoltà, ma anche la fase offensiva lascia a desiderare: Egonu non trova il campo e si va sul 17-22. L'ultima ad arrendersi è Folie (20-22), ma Frosini sbaglia in battuta e regala due palle set avversarie (22-24). L'ex Oszoy sfrutta la seconda ed è 23-25.

Le due squadre si scambiano colpi ad inizio secondo set (5-5) poi tre muri di De Kruijf siglano il primo break (8-5). Il Minas alza ricezione e muro e pareggia i conti (9-9). L'attacco delle pantere si inceppa e le brasiliane infilano un parziale di 7-1 che rischia di complicare ulteriormente le cose (9-12). Rientra Sylla al posto di Plummer e inizia la risalita (15-16). A ribaltare tutto è Paola Egonu, che dapprima sigla il sorpasso, poi con alcuni diagonali imprendibili mette le compagne in condizione di sperare (22-20). Cuttino però è indomita e mette di nuovo in allarme le italiane (23-24). Risponde ancora Egonu (strepitoso 75% in attacco nel set) che rovescia di nuovo il risultato (25-24) mentre a regalare il pareggio è un errore delle brasiliane (26-24)

Qui la partita cambia: Conegliano inizia a macinare gioco e il dominio diventerà totale con l'avanzare degli scambi. Folie e Sylla lo fanno subito capire (4-1). Le picconate di Courtney sono di quelle che fanno male (12-6) così come quelle di una Sylla davvero in gran spolvero (16-9). Chiudono Folie ed il muro di Egonu per un nettissimo 25-15.

Nel quarto set, iniziato a spronbattuto dalle pantere, c'è soltanto partita quando il Minas risale fino al 7-5, ma De Kruijf lo ricaccia indietro (9-5). Egonu e Folie fanno scappare Conegliano (13-8) poi le brasiliane opereranno un timido tentativo di rimonta, scongiurato da Sylla (suo l'ace del 19-14). Il match scorre via senza particolari patemi e la qualificazione alla finalissima è oramai cosa fatta.

TABELLINO

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY – MINAS CLUBE 3-1

(23-25,26-24,25-15,25-19)

Prosecco DOC: Wolosz, Egonu 28, De Kruijf 11, Folie 16, Plummer 3, Courtney 8, De Gennaro, Frosini, Caravello , Sylla 8, Gennari, Omoruyi ne, Vuchkova ne, Butigan ne. All. Santarelli

Dentil: Gattaz 9, Macris 1, Daroit 10, Thaisa ne, Kudiess 8, Kisi 3, Moreira ne,Heldes, Oszoy 14, Luiza ne, Priscilla, Rebeca ne, Leia, Cuttino 18. All. Negro

Arbitri: Vlastimil (Cze) e Taghrid (Egy)

Spettatori: 10.000

Durata set: 26′,27′,19′,23′

Note: Errori battuta Co 8,Min 10; Aces: 2-4 ;Muri 12-4; Errori attacco: 10-12. MVP: De Kruijf