Volley A2, Hrk Motta: confermato il centrale Acuti

Al centro la conferma di Alessandro Acuti. Il centrale classe 2000 vestirà per il secondo anno la maglia della Hrk Motta di Livenza. Acuti pensa già al futuro: "La prossima stagione sarà sicuramente molto impegnativa. Il livello si alzerà notevolmente considerando che potranno esserci due stranieri per squadra, io mi aspetto di raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata, di fare ancora meglio rispetto all’anno appena trascorso e di toglierci delle belle soddisfazioni. Dal punto di vista personale spero di migliorare e crescere il più possibile" ha detto.

"La scorsa stagione mi sono trovato bene sia con lo staff sia con la dirigenza. È un ambiente tranquillo, Motta è una bella città, ma che al tempo stesso riesce a spronarti per farti dare il massimo. Queste per me sono caratteristiche importanti, e hanno influito molto sulla mia scelta di restare qui".