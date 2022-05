Volley A2, l'Hrk perde Alberini e Gamba: entrambi a Cantù

Le prime novità sono due saluti. L'Hrk Motta di Livenza nella prossima stagione 2022/2023 sarà senza Alessio Alberini e Kristian Gamba. Entrambi i giocatori hanno lasciato la squadra per accasarsi a Cantù.

Gamba è stato in maglia Motta per tre stagioni, vincendo la promozione e il titolo di miglior under23. "A noi rimane il lusso e il privilegio di averlo visto crescere, di essere stati la sua “famiglia” e di avergli voluto veramente bene. Con lui siamo stati un paese in festa, una squadra perfetta che non si faceva fermare da nessuno. Grazie per essere stato così vero, per le tue scarpe diverse, per la tua simpatia, la tua disponibilità ed il tuo sarcasmo" dicono dalla società.

Anche Alberini c'era per la promozione: "Ci è piaciuto scoprire in lui come riconoscesse nei tifosi un aspetto importante, come tante volte abbia giocato sopra a tante cose. Forse in molti non lo sanno ma le ultime partite le ha affrontate con un problemino al dito. Non lo ha fatto pesare ed è stato straordinario. E poi, nell’ultima cena con i tifosi quando un bimbo gli ha chiesto l’autografo Ale ha fatto un grande sorriso, ci piace pensare che quel gesto abbia fatto felici entrambi. Con lui abbiamo festeggiato una promozione, un anno da matricola che faceva tremare tutti e i playoff".