Volley A2, Lorizio confermato sulla panchina dell'Hrk

Pino Lorizio sarà ancora alla guida dei leoni nella stagione 2022-23. Il tecnico pugliese, che arriva così complessivamente alla sua quinta panchina in maglia biancoverde, è stato confermato come primo allenatore dell’Hrk Diana Group Motta di Livenza. Il primo vero tassello per la stagione che verrà, dunque, per affrontare un altro incredibile anno nel campionato di Serie A2.

"Quando il direttore sportivo Alessandro Carniel mi ha proposto il rinnovo per altri due anni è bastata una stretta di mano e ho accettato subito. Lavoro in sintonia con lui. Abbiamo la stessa visione della pallavolo e mi fa lavorare con serenità. Ci fidiamo l’uno dell’altro e abbiamo le stesse ambizioni. Non sono condizioni che si trovano facilmente da altre parti. Non è ancora il momento di andare via…. Abbiamo tante cose importanti da fare a Motta".

Lorizio rappresenta il primo tasselo, ora si attendono i giocatori, dopo anche alcuni saluti. "Posso dirvi solo che siamo alla ricerca di ragazzi ambiziosi, predisposti al sacrificio e con gli attributi. Un mix di giovani talenti e ragazzi esperti ma con la stessa voglia di migliorareindividualmente per far crescere la squadra. Gente che metta davanti il “noi”rispetto all’” io”. Chi viene a giocare a Mottadeve sposare non solo il nostro progetto ma anche la mentalità".

E c'è tanta voglia di riabbracciare presto i tifosi: "I nostri tifosi non hanno bisogno dei miei annunci. Sento solo di ringraziarli. Sono straordinari. La loro passione e il loro entusiasmo sono la benzina per le nostre motivazioni. Per questo mi arrabbio molto quando qualcuno non da sempre il massimo. Dare tutto sempre è un dovere verso se stessi, verso la maglia che si indossa e verso chi, come i nostri tifosi, ci sostiene con tutto il loro cuore. Spero che diventino ancora più numerosi".