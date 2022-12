Volley A2, l'Hrk Motta chiude l'andata da ultima della classe

Chiusura del girone di andata da ultima della classe senza appelli. Questo l'esito della Hrk Motta Pallavolo: ko 1-3 anche con Brescia. L’ace di Schiro apre le danze, il primo minibreak di vantaggio invece è un muro di Kordas 5-3. Con il turno al servizio dell’ex Loglisci però Brescia mette il naso avanti 8-10, la Consoli con Loglisci in pallonetto tiene due punti di vantaggio 15-17 per il +3 ci pensa Sanzi che ferma Schiro a muro 16-19. Galliani si guadagna un ace che porta Brescia sul 20-23, una battuta out di Acquarone consegna il set agli ospiti 21-25.

Acuti chiude la porta a muro a Galliani per il vantaggio casalingo 5-4, Acquarone smarca benissimo Secco Costa che mette a terra la diagonale stretta del 10-9 sempre Acquarone decide di mettersi in proprio e ricavare così il 15-11 Schiro apre il corridoio per il set con il mani out 20-17 il pallonetto di Kordas trascina Motta sul 22-18 e coach Zambonardi deve fermare tutto, la battuta out di Candeli rimette tutto in discussione 1-1 (25-21).

Parte fortissimo Brescia 1-4, Acquarone a muro dice di no a Loglisci e Motta recupera un break 6-9. Abrahan sfrutta benissimo le mani di Secco Costa 8-14, risponde Kordas con la pipe che porta un break di 3-0 ai leoni 11-14 Tiberti rimette subito tutto in chiaro con l’ace del 15-20. In scioltezza Brescia si porta a casa il set grazie al lungo linea di Abrahan 17-25.

Con le pipe di Secco Costa Motta può viaggiare 4-4, Galliani trova un ace con la salto spin 5-8. La Consoli continua a spingere e sul 8-12 coach Zanardo deve fermare tutto, il neo acquisto biancoverde Pol fa il suo ingresso assicurando qualità in ricezione 11-14, la diagonale out di Loglisci mette tutto in parità 18-18, Secco Costa mura a uno Galliani ed è ventesimo punto 20-18, è sempre il turno al servizio di Loglisci a creare problemi per la squadra di casa, che dilapida il vantaggio 21-22, chiude la partita Mijatovic 22-25.

Motta Livenza: Trillini 8, Cavasin ne, Schiro 10, Santi, Cunial ne, Pilotto, Pol, Secco Costa 13, Acuti 13, Kordas 20, Acquarone 4, Battista L.

Brescia: Gatto, Loglisci 8, Tiberti3 , Giani ne, Sarzi Sartori1, Galliani 22, Candeli 9, Mijatovic 4, Abrahan 23, Rizzetti L, Franzoni L.