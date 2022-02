Volley A2, nel recupero di giornata l'Hrk Motta non fa l'impresa con Cuneo

Squadra in casa

Squadra in casa Motta di Livenza

Niente punti per l'Hrk Motta di Livenza: finale 0-3 in casa contro Cuneo, la terza in classifica.

Loglisci trova una finestra in parallela 1-1, on fire Loglisci che fa 4/4 e 4-2. Ma c’è Wagner a chiudere la diagonale del 6-9, Sighinolfi trova l’ace del 9-14, Alberini gioca veloce con Gamba 15-19. Loglisci continua a tenere vivi i suoi 17-20, la parallela di Preti chiude il primo set 19-25.

La prima azione lunga viene chiusa da Wagner con muro a uno 0-2. Ma si rifà immediatamente Motta con la parallela di Loglisci 2-3, Cattaneo fa tutto alla perfezione: ricezione e attacco 6-6. Il mini break di vantaggio ospite lo firma Botto 11-13, Gamba gestisce, gioca in contro tempo e trova la parità 14-1 4. Con Gamba l’HRK Diana Group trova il vantaggio 17-16 ma tutto parte dal grande turno al servizio di Acuti. Cuneo concretizza la slash 19-21, il muro di Botto ferma Gamba 20-24, l’errore in battuta di Motta consegna il secondo set 21-15.

Alessandro Acuti in primo tempo apre il set 1-0, il muro perfetto di Cattaneo ferma Botto 6-5. Codarin fa buona guardia sotto rete 7-9, continuano a sbagliare i leoni e Cuneo scappa 10-14. Il muro di Acuti e la diagonle di Gamba significano -2 16-18, Cuneo alza nuovamente la voce lavorando bene a muro 17-20. Finale di set caratterizzato da errori biancoverdi 18-23, la partita finisce con il primo tempo di Sighinolfi 21-25.

Hrk Motta: Saibene ne, Alberini, Loglisci 15, Gamba 11, Pugliatti M. ne, Cattaneo 7, Biglino 4, Morchio ne, Secco Costa ne, Acuti 5 , Luisetto 1, Pugliatti F. ne, Zaccaria L, Battista L.

Cuneo: Codarin 6, Filippi 3, Tallone ne, Vergnaghi ne, Trinchero ne, Rainero ne, Wagner 10, Botto 9, Preti 13, Lilli, Sighinolfi 7, Bisotto L.