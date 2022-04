Volley A2 playoff, l'Hrk esce a testa alta dalla corsa promozione

A testa alta e con un’occasione grandiosa, ma solo sfiorata, di andare a gara. L’Hrk Motta di Livenza saluta la stagione 2021/2022 perdendo in casa con Cuneo 2-3. La formazione di coach Lorizio, sotto 0-2, ha trovato la forza e l’energia (grazie anche a un palazzetto caldissimo), di ribaltare la situazione e giocarsi tutto in un tie break chiuso 13-15.

“Siamo usciti a testa altissima e siamo orgogliosi di aver dato del filo da torcere a una squadra come Cuneo che è costruita per il salto di categoria, - dice il ds Alessandro Carniel – peccato non essere arrivati a gara 3, ce lo meritavamo, ma facciamo i complimenti agli avversari e auguriamo loro di salire. Per noi è stata una stagione unica, irripetibile se pensiamo alle premesse, ossia raggiungere la salvezza. Abbiamo fatto anche di più e il grazie va a tutti, staff, giocatori, società, pubblico”.

Questa la situazione attuale sul tabellone della serie A2: Bcc Castellana Grotte e Reggio Emilia sono le uniche due formazioni che hanno allungato la serie fino a gara 3 con appuntamento giovedì 28 aprile; l’Hrk Motta Pallavolo esce dopo una nuova battaglia con Cuneo, match finito al tie break anche in gara 2; la Kemas Lamipel Santa Croce fa il bis anche a casa di Brescia e ottiene quindi l’accesso per la semifinale; Bergamo batte nettamente Lagonegro e si aggiudica la semifinale.