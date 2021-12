Motta, l’Hrk cede nel derby contro Portiviro. Battista: “Terzo set decisivo”

Un terzo set decisivo che ha caricato mentalmente una squadra e un po’ affossato l’altra. Nell’ultima giornata del girone di andata di serie A2 l’Hrk Motta di Livenza perde in casa di Portoviro in un derby molto sentito per 3-1. “E’ stato combattuto anche se i parziali forse non lo dicono, è stato un derby nervoso, - ha detto il libero Battista a fine match – un peccato per il terzo set finito ai vantaggi”.

Motta di Livenza rimane in quinta posizione a 20 punti e in quelle zone la classifica è davvero corta: la capolista Bergamo dista soltanto cinque lunghezze.

Il primo set è un punto a punto che dura solo fino al 9-8, poi Portoviro fa un parziale di 5-0 che vale il 13-8 e le distane non si accorciano più: 25-17.

Nel secondo set Motta prova a pareggiare subito la serie di set e scappa sul 5-10, le distanze rimangono abbastanza estese fino all’11-14, quando Portoviro ricuce al 15-15, sorpassa di un punto e e va per il 23-20. E’ brava Motta di contro a impattare 24-24 e chiudere 24-26. Il terzo set è simile, anzi ancora più da confronto serrato: Portoviro sigla il 5-4 he diventa 5-6 e poi 13-13. Portoviro scappa sul 18-15, Motta però pareggia 19-19, va per il 22-23, ancella una palla set sul 24-24, ma il finale premia i padroni di casa. Nel quarto set Portoviro si presente con un 8-5 che però diventa 9-9 poco dopo. Motta rimane agganciata fino al 13-12, poi è 17-13 e 24-18 con finale 25-18.

Hrk Diana Group Motta: Saibene ne, Alberini 4, Loglisci 13, Gamba 14, Cattaneo 8, Biglino 4, Morchio ne, Secco Costa 12, Acuti ne, Luisetto 7, Pugliatti F ne, Pugliatti M, Battista L, Zaccaria L.

Delta Group Porto Viro: Fabroni 1, Gasparini, Vedovotto 6, Marzolla ne, Pol 6, Barone 5, Romagnoli ne, Mariano 13, Bellei 21, O’Dea 9, Sperandio ne, Tiozzo ne, Lamprecht L, Penzo L.