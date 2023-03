A2, Motta lotta contro la capolista: speranza appesa a un filo

Motta lotta contro la capolista e fa un punto. Nella penultima giornata di campionato di A2 le speranze della Pallavolo Motta sono appese a un filo, contro Vibo finisce 2-3.

Kordas rischia con il pallonetto ma ha ragione lui 4-3, è sempre lui poi a firmare l’ace del +2 8-6. Il controsorpasso arriva sul 10-11 con il muro su Cavasin, poi Terpin da zona quattro infila la diagonale del 14-16 ci pensa però Kordas dai nove metri a sistemare tutto con due ace consecutivi 17-16 è il lungo linea di Lucconi a portare entrambe le formazioni a quota 20 mentre il muro di Kordas costringe la panchina ospite al time out sul 22-20. Trillini di prima intenzione si guadagna due set ball e poi chiude anche il set in primo tempo 25-23.

Secco Costa accende il PalaBarbazza con l’attacco in diagonale 4-4 e poi l‘ace 5-4. La parte centrale del set è caratterizzata da una serie consistente di errori al servizio 11-10, Lucconi firma il sorpasso di Vibo con una diagonale stretta 13-14. Ma ancora una volta Kordas dalla battuta toglie le castagne dal fuoco 15-14. Terpin gioca sulle mani alte del muro biancoverde e Vibo può tornare a comandare 17-18, si diverte anche in pipe infilando il +3 20-23. La chiude Lucconi 22-25.

Pilotto esulta dopo il muro del vantaggio 5-4, mentre Kordas spinge per il +2 8-6. Sul muro di Candellaro deve fermare tutto coach Zanardo 9-10 il time out con la complicità di Kordas porta i suoi frutti 11-10, due attacchi out della Tonno Callipo per il 16-14. La parità è servita con l’ace di Mijalovic 16-16, il mani out di Kordas significa anche 20-19 Secco Costa chiude la traiettoria di attacco a Lucconi 23-20 e poi vuole aggiudicarsi anche il set con l’attacco che vale il 25-22.

Parte forte Vibo Valentia 1-5, il mani out di Cavasin trova il punto del 4-7. Terpin non lascia respiro ai leoni 5-10, Kordas accorcia le distanze con l’ave del 8-12. Il muro di Mijalovic fa aumentare il gap tra le squadre 8-16. Mijalovic fa quello che vuole con il muro biancoverde 9-18, Cavasin non demorde e mette in crisi la ricezione avversaria. Pol sbaglia la battuta e consegna il 13-20 alla Tommi Callipo, Orduna poi trova un ace 15-22. La diagonale di Cavasin con la buona battuta di Acquarone (e precedentemente un ace) significano 18-22. L’ace di Terpin allunga il match 18-25.

Il muro di Pilotto e la diagonale di Cavasin portano i leoni sul 3-1, ma il pareggio arriva con Terpin 4-4. Sulla diagonale però risponde anche Cavasin 7-7. Terpin trova un ace su Battista 7-9, ma Cavasin a muro capisce tutto 10-10 Cavasin trova anche l’ace del vantaggio 12-11, i leoni sprecano la palla del match 14-13 mentre Orduna mette l’ace del 14-14 e poi la chiude Terpin con la diagonale del 14-16.

Motta - Vibo 2-3 (25-23, 22-25, 25-22, 18-25, 14-16)

Motta: Trillini 9, Cavasin 20, Schiro ne, Cunial ne, Pilotto 9, Bellanova ne, Acquarone 2, Secco Costa 10, Acuti ne, Kordas 20, Pol, Santi L, Battista L.

Vibo: Mijalovic 21, Candellaro 8, Orduna 4, Tondo ne, Piazza ne, Balestra 9, Tallone, Terpin 26, Lucconi 25, Belluomo, Fedrizzi ne, Buchegger ne, Cavaccini L, Carta L.