Volley A2, dopo la bella vittoria Motta sogna a Porto Viro

Sono passati praticamente due anni dall’ultima vittoria dei leoni nel derby conto Porto Viro. Era il 24 gennaio 2021, era la terza giornata di ritornoe al palaGrassato i biancoverdi riuscirono ad imporsi in quella che ad oggi rimane l’unica vittoria dei liventini da quando il derby veneto si gioca in serie A. L’HRK arriva a questa emozionante sfida emotivamente carica dopo la bella vittoria in rimonta contro Cuneo, ma si troverà di fronte una Delta Group vogliosa di riscattare la sconfitta contro Brescia nell’ultimo turno di campionato. Appuntamento domenica 15 alle 16 a Porto Viro.

Matteo Battocchio dovrebbe affidarsi a Garnica al palleggio e Krysiek opposto, Pierotti e Vedovotto attaccanti di posto quattro, al centro Erati e Sperandio e Russo libero. Coach Zanardo potrebbe rispondere con Acquarone in regia e Cavasin (MVP contro Cuneo) sulla sua diagonale, Kordas e Pol (ex della gara) martelli ricevitori, Acuti al centro in coppia con Trillini e Leo Battista libero.

Sarà derby vero come lo sono sempre stati in passato, una gara difficilissima (come lo saranno tutte da qui alla fine) contro una squadra di altissime qualità tecniche che ha dimostrato finora tutto il suo valore. Il ruolino di marcia tra le mura casalinghe parla chiaro, sarà tutt’altro che semplice per i ragazzi di Zanardo, però i leoni faranno di tutto per provare a continuare ad alimentare il sogno salvezza. Le sconfitte sono state tante in questo campionato, ma fanno parte del gioco e la vera vittoria è il continuare a non arrendersi per fare in modo che quelle sconfitte non diventino uno stato permanente. La voglia di provarci, sempre e comunque fino alla fine, deve essere la compagna di viaggio nel cammino che rimane da qui ad aprile. Un passo alla volta, come sempre, e il primo passo oggi si chiama Delta Group Porto Viro.