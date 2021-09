Pallavolo Motta, Gamba migliore U23 della stagione passata: “Un premio che dà valore a tutta la squadra”

La Lega Pallavolo lo ha premiato come miglior atleta Under 23 della serie A3. Sì, perché nella stagione 2020/2021 la Hrk Motta di Livenza era in A3 e ha trionfato nel campionato conquistando sul campo la serie A2 e Kristian Gamba ha vinto il prestigioso premio Badiali. “Non sapevo neanche, poi ho cominciato a ricevere una serie di messaggi di complimenti e ho visto che il premio era stato assegnato a me. Sono contento, è un premio assegnato a me, ma che in realtà deve dare valore a tutta la squadra. E’ il gruppo che fa la differenza, così come sono contento che il coach sia stato il migliore di tutta la serie A3”. La festa in casa Hrk è infatti doppia: Giuseppe Lorizio ha ottenuto il premio Costa-Anderlini.

Gamba, schiacciatore classe 2000 di Aosta, è al suo terzo anno con questi colori: “Ci siamo conquistati la seri A2 sul campo, a Motta ci si trova bene, è stato facile scegliere di rimanere. Desideravo una crescita ed è arrivata con il salto in A2 appunto. Sono arrivato tre anni fa e il progetto è tutto aperto, sono doppiamente contento”. Atleta giovane in un gruppo giovane: “E’ la marca distintiva della squadra, gente giovane e che ha tanta voglia di lavorare, - spiega – sarà una stagione competitiva, non ci sono squadre scarse, tolte le “big” è un’incognita per tutti. Noi ci faremo trovare pronti, sarà una guerra, nessuno di noi vuole perdere”.

“Giovane” è anche l’aggettivo migliore che si addice all’Italia campione d’Europa, un bel segnale: “Assolutamente, è stata un’emozione vedere le partite e la finale, ho giocato con molti di quei ragazzi e sono felicissimo per loro. È un messaggio importante, aiutano noi giovani a credere in quello che fai. Io in nazionale? Un sogno, bisognare lavorare per meritarsela”.