Volley A2, una sola vittoria: l'Hrk esonera coach Lorizio

Una sola vittoria su dodici partite disputate e un ultimo posto totalmente in solitaria (5 punti e la penultima ne ha 12). L'Hrk Motta di Livenza ha scelto così di esonerare il coach, Pino Lorizio, che aveva guidato la formazione alla promozione dalla A3 alla " nel 2020/2021 e poi vissuto al meglio il primo anno in A2. "Il club ringrazia il coach per gli anni trascorsi insieme e i grandi traguardi raggiunti, augurandogli il meglio per la sua carriera professionale" si legge dal comunicato.

Per ora la squadra è affidata al vice Milo Zanardo.