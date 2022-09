Volley A2, continua il lavoro della Pallavolo Motta. Il coach: "Sensazione di aver fatto tutte scelte giuste"

In vista dell’amichevole contro la Tinet Prata di Pordenone di sabato prossimo 17 settembre alle 20 a fare il punto della situazione è il coach Pino Lorizio: "Le prime sensazioni sono sicuramente positive e ho l’impressione che ancora una volta abbiamo fatto le scelte giuste per la costruzione della squadra.Tutti hanno dimostrato di avere tutto quello che cercavamo in loro: voglia di migliorarsi, disponibilità e voglia di creare insieme agli altri qualcosa di bello".

Si giocherà ancora lontano dal PalaGrassato, ma la squadra vivrà e lavorerà nei pressi di Motta: "È inutile nascondersi dietro un dito, siamo nelle stesse difficoltà dell’anno scorso. Certo vivere a Motta ci fa piacere perché ci fa sentire più vicini ai nostri tifosi, ma dopo due anni non avere ancora un impianto dove poter programmare al meglio la stagione per un club di A2 come il nostro è una difficoltà enorme che forse nessun altro club di A2 ha".