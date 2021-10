Pallavolo Motta, c’è il primo stop contro Cuneo. Gamba: “Non abbiamo dato il massimo”

Nella terza giornata di campionato di serie A2 si ferma la corsa della Hrk. La Pallavolo Motta perde 3-0 (25-20; 25-19; 25-21) a casa di Cuneo, formazione che non aveva ancora collezionato invece un referto vincente da tre punti (tie break vittorioso e sconfitta).

“Ci hanno messo in difficoltà dalla battuta, - commenta ha caldo Claudio Cattaneo – ne hanno sbagliate molte poche. Poi sono stati bravi sia in cambio palla sia in break, noi abbiamo fatto tanta fatica a muro”.

Una partita da ex per Kristian Gamba, cresciuto nelle giovanili proprio di Cuneo, al termine rammaricato: “E’ un risultato negativo in generale, non siamo venuti per vincere, ma per giocarcela alla pari; perdere sapendo di non aver dato il massimo è peggio” chiude.

Il match

Parte bene Cuneo nel primo set, (6-1), l’Hrk ricuce al 12-9, ma non dà la svolta; Cuneo si porta sul 20-14. Il set ball passa dalle mani di Tallone 24-18, Motta ne annulla due e poi un check sbagliato mette termine al set 25-20.

Cattaneo in mani out per il primo punto mottense 1-1, sempre Cattaneo dalla battuta 4-4 ma Codarin in primo tempo porta in doppia cifra i suoi 10-7, Luisetto copia e incolla 11-9, un attacco di Gamba e poi anche un muro riporta la situazione in parità 12-12. Ma ancora una volta deve fermare tutto la panchina ospite con Cuneo che crea un importante gap 20-15, l’ultimo punto è un errore di Gamba 25-19.

Cuneo lavora bene a muro 6-3, Luisetto dal centro 9-8, Cattaneo ci mette la diagonale vincente 15-14 e poi Secco Costa 16-16 ma Wagner ristabilisce gli equilibri con un ace 18-16. La parità è ritrovata sul 19-19 ma Cuneo ci mette il muro del +2 22-20, il match ball è un attacco out dell’HRK, chiude la Banca Alpi Marittime Cuneo con Wagner 25-21.