Volley A2, impresa Motta Pallavolo: battuta Bergamo

Impresa Pallavolo Motta. Nell'anticipo di giornata la formazione di coach Zanardo batte Bergamo 3-1 e la festa è grande. Già perchè al momento è sempre ultima posizione, ma le distanze si accorciano e ora ci sono cinque punti dalla penultima Reggio Emilia. Motta cede soltanto nel primo set e poi corre.

"Sono andate bene molte situazioni, - commenta Pilotto a fine match - siamo contenti del risultato, è quello che ci serve per provare a raggiungere la fatidica salvezza".

L'avvio di partita non è certo degli migliori per l' Hrk che sotto 3-8 si trova poi a rincorrere 11-16. Bergamo domina e vince 17-25. Cambia totalmente la musica nel secondo set, dal 5-8 è rimonta Hrk che si porta sul 16-12. Il finale si accede, Bergamo accorcia al 21-20, finale 25-23. Più equilibrato il quarto set fino al 16-15, poi Motta spinge sul 21-17 e vince 25-21. Nel quarto set Motta prova a dominare (16-10), Bergamo ricuce per il 21-19, finale 25-19.

Motta di Livenza – Bergamo 3-1 (17-25, 25-23, 25-21, 25-21)

HRK: Acquarone 2, Kordas 17, Trillini 11, Cavasin 17, Secco Costa 1, Pilotto 11, Battista (L), Pol 7. N.E. Santi, Bellanova, Acuti, Cunial, Schiro. All. Zanardo.

Agnelli Tipiesse : Jovanovic 4, Held 18, Cargioli 11, Padura Diaz 7, Cominetti 14, Copelli 15, Pahor 0, Toscani (L), Catone 0, Baldi 1, Mazzon 0. N.E. De Luca, Lavorato, Cioffi. All. Graziosi.