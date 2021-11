Volley A2, che colpo per la Motta Pallavolo: Cantù va ko. Loglisci: “Partita quasi perfetta”

Si fa rimontare, poi ha la tenacia e la determinazione di andare dritta alla vittoria. La Pallavolo Motta di Livenza batte 3-2 (25-19; 25-22; 23-25; 23-25; 18-16) Cantù e con i suoi 12 punti è praticamente terza insieme a Bergamo, davanti a 13 punti Cantù e Cuneo e a 15 Bcc Castellana Grotte.

“Abbiamo fatto una partita quasi perfetta, - ha commentato lo schiacciatore Gianluca Loglisci - peccato per il terzo e quarto set, stavamo entrando nei fantasmi di Reggo Emilia. Al tie break abbiamo stretto i denti anche con qualche problemino fisico. Di là c’era una squadra ottima come Cantù, l’abbiamo studiata bene ed è bello anche vedere in campo il risultato del lungo lavoro in settimana. Complimenti a noi, staff, allenatore, tifosi”. Tifosi calorosi, ma ancora di più nel tie break: “Si è sentito, è il nostro uomo in più. Speriamo di poter avere sempre più tifosi”.

La partita

Parte con il piglio giusto la Hrk, si mette dietro Cantù sull’1-0 e in poco firma il 6-1. Cantù non trova soluzione efficaci, Motta invece sì e il divario rimane di un certo tipo fino alla fine del set 25-22. Comincia il confronto punto a punto, le due compagini si scambiano il ruolo di chi guida e chi insegue più volte (5-6, poi 15-13). Equilibrio fino al 18-17, quando l’Hrk si porta sul 21-17 con un mini parziale che però viene riaperto da Cantù che accorcia al 23-22, ma è l’ultimo punto ospite (25-22). La vice capolista non ci sta, torna in campo con piglio diverso (4-7), Motta sta lì 10-9, è un continuo punto a punto e il sorriso stavolta va a Cantù (23-25).

Quarto set fotocopia del terzo, punto a punto da inizio a fine (23-25). Vantaggio per Cantù anche al tie break (3-4), l’Hrk scappa sul 9-7, poi è di nuovo parità 12-12 e 15-15. E’ brava Motta a chiudere.