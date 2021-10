Pallavolo Motta che esordio: battuta Siena in tre set

Un 19-25, un 20-25 e un 16-25: finisce in tre set l’esordio in serie A3 della Pallavolo Motta di Livenza che va a vincere a domicilio sul campo di Siena.

La formazione di coach Lorizio è scesa in campo con grande determinazione fin dal primo set; in svantaggio nell’ultima frazione ha saputo ritrovare la via per impattare e mettere la freccia.

“Un risultato ottimo, al nostro esordio da matricola, come ci hanno etichettati – dice il team manager Francesco Cico De Marchi – bravi tutti, l’abbiamo preparata bene e voluto fortemente portarla dalla nostra parte. Ora ce la godiamo, da domani resettiamo per le nuove sfide”. Micidiali i 19 punti di Kristian Gamba.