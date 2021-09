Motta Pallavolo, amichevole di "mini set" con Belluno: buoni spunti

Mini set da quindi punti, in pratica sei ti break. Si è giocata così l'amichevole dispoutata ieri, sabato 25 settembre, fra Hrk Pallavolo Motta e Belluno per proseguire la preparazione dei rispettivi campionati.

La squadra di coach Lorizio, pronta per la prima esperienza in A2, ha conquistato tutti i parziali mostrando tanti buoni spunti per continuare a lavorare. Il prossimo sabato ci sarà il "ritorno" (Belluno disputa il campionato di A3) e poi test al campionato.

“In accordo con il mio collega di Belluno abbiamo fatto un allenamento più che una gara vera e propria ed è stato utilissimo soprattutto in questo periodo difficile per noi visto che non possiamo allenarci con regolarità per assenza di palestre. Quindi, - dice coach Lorizio - un buonissimo lavoro che ci ha permesso di scaricare anche il carico di lavoro fisico fatto in mattinata”.