Volley A2, la Pallavolo Motta rimanda ancora la vittoria

Appuntamento con la vittoria di nuovo rinviato. La Pallavolo Motta di Livenza perde 0-3 fra le mura di casa nell'anticipo della sesta giornata di campionato di A2. La formazione di coach Zanardo si trova così in ultima posizione con due punti conquistati in due ok al tie break.

Coach Canestracci scende in campo con: Jukoski al palleggio e Theo Lopes opposto, Di Silvestre e Cattaneo le bande, Zamagni – Presta la coppia di centrali, Marchisio libero. Coach Zanardo decide di schierare: Partenio in regia e Schiro opposto, Kordas e Secco Costa i posti quattro, Pilotto e Acuti al centro, Battista libero.

L’ex biancoverde apre il match in pipe 0-1, mentre a sbloccare i leoni ci pensa Pilotto con un muro 1-3. Zamagni trova l’ace del 4-9 e coach Zanardo è costretto al time out. Partenio risponde dai nove metri e Motta è a -2 8-10. Cattaneo continua a fare male all’HRK, con il suo turno al servizio caccia di nuovo indietro Motta 9-13. Battista difende il primo tempo di Presta e i biancoverdi annullano il gap 13-13. L’ace di Pilotto consegna il primo vantaggio ai padroni di casa 15-14. Castellana da valore al pronostico e scappa nuovamente sul 18-21, il primo tempo di Pilotto finisce direttamente out e la BCC conquista il primo set 20-25.

Il nastro aiuta il servizio di Secco Costa che si trasforma nell’ace del 3-0, la strada di Theo Lopes è blindata dal muro di Trilini 9-5 e lo stesso fa con Presta 10-5. Schiro è decisamente più suo agio da zona 2: mani out e poi anche ace 15-10. Il muro su Kordas e il suo attacco out rimettono tutto in discussione 16-16. Ci pensa Presta in primo tempo a mettere due lunghezze di vantaggio 17-19, Cattaneo gioca sulle mani del muro per il 17-22. Chiude Di Silvestre in pipe 19-25.

Il primo tempo di Trillini è vincente 1-0, Jukoski mura Secco Costa e la BCC vola sul 4-6. Partenio chiude il lungo linea a Cattaneo e riapre il set 13-13. Schiro continua a tenere a galla Motta di Livenza 17-18, poi infila anche l’ace del 21-21. È un set che si decide ai vantaggi il terzo, finchè Matheus Secco Costa spara out il pallone del 25-27.

Motta di Livenza: Trillini 6, Cavasin, Schiro 13, Partenio 2, Cunial ne, Pilotto 3, Bellanova, Fusaro 1, Secco Costa 14, Acuti, Kordas 12, Lazzaretto ne, Battista L.

Bcc Castellana Grotte: Zamagni 6, Presta 7, Cattaneo 8, Di Silvestre 11, Lopes 15, Jukoski 4, Marchisio L, Longo, De Santis, Ndrecaj, Sportelli.