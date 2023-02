Volley A2, l'Hrk Motta cede contro Cantù

Una vittoria che pesa parecchio, anche se la matematica dà ancora diverse speranze. La Pallavolo Motta perde 0-3 in casa contro Catù e rimane sempre ultima sul fondo della classifica.

Prima con il muro e poi con la sette Trillini spinge i suoi sul +3 5-2 ma l’ace di Monguzzi porta tutto di nuovo in parità 5-5. È il tocco a muro di Pilotto a consegnare il doppio vantaggio a Cantù, ma ancora una volta il muro di Trillini riapre il set 11-11. Il parziale resta in bilico sino a quando Ottaviani in diagonale mette un break di distacco 15-17. Gamba continua a fare male ai leoni 17-19, Pol ferma a uno Gamba e il -3 si trasforma in parità 21-21, mentre il mani e out di Cavasin permette ai leoni di mettere il naso avanti 22-21. Il primo set si decide ai vantaggi, e con il mani out di Gamba che porta le squadre al cambio campo sul 27-29.

Ricezione e attacco perfetti di Pol per l’1 a 0, Galliani dice di no a Cavasin 1-3. L’ace di Pol riporta il 4-4, il mani out di Kordas tiene vivi i leoni 8-10. Acquarone di prima intenzione porta il tabellone dei punti sul 11-12. È un attacco out di Gamba a siglare la nuova parità sul 15, un’alzata sbagliata di Battista è un attacco out di Pol vanificano tutto 16-18. Le spin di Gamba e Cavasin non passano 18-20 sul finale il muro di Ottaviano e la battuta sbagliata di Kordas non lasciano spazio ai Biancoverdi che perdono 22-25.

Parte fortissimo Cantù con il turno al servizio di Gamba 0-4, non sbaglia Pilotto dal centro 5-7, sul turno al servizio di Monguzzi allunga Cantù 7-10. Il muro di Cavasin ha il sapore della speranza 11-11. Il set continua in equilibrio 16-16 finché Gamba decide di salire in cattedra 16-18. Il corridoio per il set è un errore biancoverde 17-20, l’appoggio out di Cavasin assomiglia tanto ad una resa dei leoni 18-23, l’ace di Aguenier porta partita e tre punti ai suoi che chiudono 19-25.

Hrk Motta – Pool Libertas Cantù: 0-3 (27-29, 22-25, 19-25)

Motta: Trillini 7, Cavasin 11, Pilotto 7, Acquarone 2, Secco Costa 4, Kordas 6, Pol 13, Schiro, Cunial ne, Bellanova ne, Acuti ne, Santi L, Battista L.

Cantù: Monguzzi 8, Gamba 20, Ottaviani 12, Aguenier 8, Alberini 3, Galliani 5, Gianotti, Preti, Compagnoni, Picchio, Mazza ne, Butti L.