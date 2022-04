Volley A2, Motta di Livenza fa una grande con Porto Viro e guadagna un punto

Squadra in casa

Da un lato un solo punto conquistato contro la penultima Porto Viro, dall'altro un punto che è comunque d'oro perchè arrivato dopo una grande rimonta. Nell'ultima giornata di campionato l'Hrk Motta Pallavolo perde 2-3 in casa nel deby contro Porto Viro.

"Porto Viro l’ha vinta meritatamente, - ha commentato il ds Alessandro Carniel a fine match - loro dovevano giocarsi la salvezza. E’ stata una bella reazione, peccato non aver giocato con Alberini. Pensiamo ai play off che per noi sono una sorpresa bellissima".

E' proprio l'ospite a partire forte (0-3), il primo punto biancoverde è una diagonale di Loglisci 1-4. Cattaneo infila l’ace del -2 7-9, Motta sbaglia tanto e la Delta può scappare 11-16. Un’invasione biancoverde consente agli ospiti di arrivare al 15-20, con Gasparini che gioca sul muro Porto Viro vola sul 18-24, poi Vedovotto in mani out 19-25.

Brutto avvio dei biancoverdi 1-4 e coach Lorizio costretto al time out. Acuti stringe troppo il primo tempo e il pallone esce 5-8, Cattaneo è protagonista in questa fase che porta l’HRK Diana Group ad una lunghezza 9-10 con il muro di Sperandio Porto Viro prende nuovamente il largo 12-16, Gasparini con una float che si trasforma in ace 18-22. Sbaglia la battuta Luisetto e il set finisce dritto dritto nelle mani della Delta 20-25.

Acuti con il primo tempo del 1-1 poi il muro di Alberini e Motta trova il primo vantaggio del match 4-3. Gamba sulle mani alte per il +2 8-6, Loglisci manda fuori giri la difesa di Porto Viro con un palleggio 10-7. Alberini vince il contrasto a rete e per Motta significa 13-8, Gasparini punisce con la pipe 15-13. Fabroni firma il break di 0-4 con l’ace del 15-15. Kzysiek spinge i nerofucsia al nuovo +2 18-20. Il muro di Barone porta 5 match ball a Porto Viro 19-24, ma il sontuoso ingresso di Secco Costa che infila tre aces ribalta le sorti della frazione. Acuti piazza il muro del 27-25.

La sette di Luisetto per il 2-2, il vantaggio di Motta arriva con un muro su Vedovotto 4-3, c’è Acuti con la float lunga a ricamare l’ace del 9-7, Leo Battista difende Krzysiek e Secco Costa smeriglia il muro 12-9. Battista imbocca Gamba che in lungo linea trova il 15-12, con il primo tempo d Acuti in pallonetto l’HRK Diana Group sigla il 18-14. Luisetto aspetta al varco Barone e lo mura a sangue 19-14, Gianluca Loglisci rientra e lo fa alla grande con l’ace del 22-19, Alberini mette già il pesantissimo ace del 2-2 25-21.

Scambio di favori in battuta tra le due formazioni 1-1, il vantaggio lo firma Gamba attaccando forte sul muro 3-2. Gasparini in pipe per il sorpasso 5-6, con l’opposto Polacco la Delta Group trova il break 7-9 Krzysiek va con l’ace 8-12. Con il turno al servizio del polacco Porto Viro va sul 8-14, Gamba ne annulla uno ma non basta 9-15.

Motta: Saibene ne, Alberini 4, Loglisci 8, Gamba 31, Cattaneo 12, Secco Costa 11, Pugliatti M, Biglino ne, Morchio ne, Acuti 8, Luisetto 8, Pugliatti F ne, Zaccaria L, Battista L.

Porto Viro: fabroni 7, Zorzi, Gasparini 24, Vedovotto 9, Marzolla ne, Barone 10, Romagnoli 2, Bellei 1, O’Dea ne, Sperandio 2, Krzysiek 25, Lamprecht L, Pol L.