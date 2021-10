Pallavolo Motta un bellissimo avvio di stagione, ko anche Brescia. Battista: "Vittoria di squadra"

Squadra in casa

Squadra in casa Motta di Livenza

"Una partita combattuta, non ci aspettavamo un tale risultato, visto il valore dell'avversario". E' felicissimo il libero della Pallavolo Motta Leonardo Battista. Nella seconda giornata di campionato la squadra di Treviso batte in casa Brescia 3-0 (31-29; 25-23; 25-20) ed è in vetta alla classifica. Interminabile il primo set, ma altri due difficili ma ben gestiti.

"Brescia è squadra forte, ma noi l'abbiamo preparata bene, - dice Battista - siamo stati bravi sul cambio palla, ma molto di più nella correlazione muro/difesa. E poi siamo stati bravi anche a toccare tutti gli attaccanti, è stata una vittoria di squadra, sono contentissimo".