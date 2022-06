Volley A2, Sarcinelli è il nuovo presidente della Hrk

La Pallavolo Motta ha un nuovo presidente. A prendere il testimone lasciato da Rinaldo De Bortoli, il founder and ceo di Hrk Massimiliano Sarcinelli.

Prima tifoso, poi main sponsor e poi ancora presidente: "Nuova sfida. In questi anni il coinvolgimento nel gruppo societario è stato per me sempre in crescendo e dato che il presidente De Bortoli era dimissionario dallo scorso anno, mi era stata prospettata la possibilità di assumere l’incarico vacante. Non è stata una decisione presa su due piedi, - ha detto - al contrario, ho riflettuto a lungo, per molti mesi prima di presentare la mia candidatura in assemblea dei soci. La rappresentanza legale della Società sportiva, va da sé che sia ricca di responsabilità e di oneri, ma anche di onori che innegabilmente in questi anni la Società ha ricevuto, innalzando sempre di più l’asticella della professionalità , ricevendo sempre maggiori consensi grazie alle performance di livello ed ai risultati ottenuti. E qui entra in gioco lo spirito di squadra, il sacrificio dei singoli finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo comune di portare la società pallavolistica numero 1 della provincia di Treviso e rappresentante della pallavolo maschile del nostro territorio a continuare ad attrarre i ragazzi a giocare e divertirsi, oltre che ad ottenere ottimi risultati".

Con una nuova guida, si pensa al tipo di obiettivi da fissare: "La stagione appena conclusa ci ha visti, nell’ordine, partecipare alla coppa Italia e ai Play-off grazie al sesto posto ottenuto in regular season. Il tutto da neo-promossa in serie A2. Direi che anche le previsioni più rosee di inizio stagione non sarebbero state così ricche di soddisfazioni; e invece è stato tutto realizzato" ha continuato.

Quella che si sta preparando è un'altra stagione lontana dal palazzetto di casa: "Anche quest’anno dovremo rimodulare l’organizzazione derivante dall’utilizzo di un impianto sportivo diverso dal nostro. Come sapete, durante la scorsa stagione, anche gli alloggi dello staff tecnico e degli atleti, sono stati spostati in blocco a Caorle, condizione questa che senz’altro ci ha penalizzati sotto il punto di vista del supporto della tifoseria, oltre che logistico per lo staff. Il Palamare da quest’anno non sarà più disponibile, pertanto possiamo comunicare a tutte le famiglie che ci seguono e ai nostri suppoters, che stiamo lavorando con le amministrazioni comunali a un paio di opzioni valide sul piatto. In entrambi i casi si tratterà di un notevole avvicinamento al nostro Comune, pertanto sarà più agevole per tutti i nostri tifosi seguirci alle partite casalinghe. Sotto il punto di vista dell’organizzazione dello staff tecnico e degli atleti, potremo finalmente riportare tutti a casa, pronti per la prossima stagione agonistica e per la riapertura futura del Palagrassato, evitando ulteriori cambi alloggiativi".