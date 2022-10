Volley A2, un solo punto all'esordio per l'Hrk Motta Pallavolo

Avanti di due set si fa rimontare e cede all'energia dell'avversario. Inizia in salita il campionato per l'Hrk Motta di Livenza: fra le mura di casa arriva una sconfitta al tie break contro Reggio Emilia.

Coach Lorizio inaugura il campionato con: Partenio al palleggio e Kordas opposto, Fusaro e Acuti al centro, Schiro e Secco Costa in posto quattro, Battista libero. Coach Cantagalli risponde con: Sperotto e Suraci sulla diagonale maggiore, Elia e Volpe in posto tre, Mariano e Perotto in banda e Cantagalli libero.

Ottimo l’avvio dei reggiani che si portano subito sul 1-4. Ma la parità non tarda ad arrivare con il muro di Schiro 5-5 mentre il vantaggio è un ace di Kordas 6-5. Il primo scambio lungo del campionato se lo aggiudica Motta con il mani out di Secco Costa 9-8. Partenio si fa sentire murando Suraci 16-15, il corridoio per il set lo apre proprio Suraci che si rifà immediatamente 19-20. L’ex Mian da zona due punisce i Leoni 20-23, è un muro ospite a consegnare il primo set a Reggio Emilia 20-25.

Fusaro firma il muro del +2 3-1, con Mariano al servizio Reggio trova l’ace del sorpasso 6-7. Il mani out di Mariano e la slash messa a terra dalla Conad costringono coach Lorizio al time out 10-15. Bellanova difende d’istinto e trova il punto 15-16. Kordas è on fire dai nove metri e infila due ace che significano 19-17. La battuta di Pilotto contribuisce al set ball 24-19, non passa poi l’attacco di Mian e Motta pareggia i conti 25-20.

La diagonale di Kordas è il primo punto del set, Bellanova sceglie la pipe con Secco Costa e lo lascia senza muro 6-3. Secco Costa la piazza e trascina i suoi sul +4 10-6, Lazzaretto aspetta, ritarda il colpo e poi ricama in lungo linea 12-8. Si torna però alla parità sul 12-12, non passa il pallonetto di Kordas 14-16. Trillini si carica la squadra sulle spalle: muro e pareggio 16-16, Sperotto pesca l’ace 18-20. Secco Costa infila due ace e Motta sorpassa 23-22. Enrico Lazzaretto senza paura: punto e set 25-23.

Grazie al turno al servizio di Suraci scappa la Conad 5-8, Mian spinge i suoi 11-14. Pilotto entra, batte e infila l’ace 15-17. I Biancoverdi sotto troppo fallosi e gli ospiti scappano 17-21, la corsa di Reggio non si ferma: si aggiudica il parziale e riapre la partita 22-25, non bastano i due ace di Cavasin.

Nel tie break comincia fortissimo Reggio Emilia 1-3, Trillini spene la luce a Perotto e sigla anche il vantaggio 4-3, il punto numero 8 è un diagonale di Kordas 8-6. Trillini è ispiratissimo a muro, mette un freno a Mian 11-9, è un errore di Lazzaretto a consegnare il vantaggio agli ospiti 11-12. È un muro emiliano a mettere la parola fine ai giochi 11-15.

Hrk Motta di Livenza – Conad Reggio Emilia: 2-3 (20-25, 25-20, 25-23, 22-25, 11-15)

Motta: Trillini 4, Cavasin 2, Schiro 4, Partenio 2, Pilotto 1, Bellanova, Fusaro 2, Secco Costa 18, Acuti 2, Kordas 31, Lazzaretto 10, Cunial ne, Battista L, Santi L.

Reggio Emilia: Mariano 13, Perotto 12, Sperotto 5, Meschiari 1, Mian 15, Elia 5, Volpe 11, Bucciarelli 1, Suraci 18, Santambrogio ne, Maziarz ne, Cantagalli D. ne, Cantagalli M. L, Torchia L.