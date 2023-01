Volley A2, l'Hrk Motta centra la prima vittoria da tre punti: battuta Grottazzolina

Qualche vittoria al quinto set era già arrivata, ma mai una rotonda da tre punti. Festa per l'Hrk Pallavolo Motta a casa di Grottazzolina: 1-3 il finale e vittoria piena. Parte fortissimo Motta nel primo parziale con il muro di Trillini per l’1-3, con il muro di Acuti poi i Biancoverdi doppiano Grottazzolina 4-8 mentre la diagonale stretta di Cavasin incrementa il vantaggio 7-13. Dopo l’ace di Kordas è costretto al time out coach Ortenzi 8-16, in parallela riescono a passare prima Pol e poi Cavasin il che significa 11-20. Non ci sono sorprese nel finale del primo periodo che è nettamente vinto dai leoni per 15-25.

Secondo set, la diagonale stretta di Cavasin vale il -3 13-10, ma basta poco alla Videx per mettere un importante vantaggio 15-10 tra se e i leoni. È sempre sotto i colpi di Cavasin, dai nove metri e dalla seconda linea che l’HRK può restare attaccata alla partita 17-14. L’infrazione di Kordas permette a Grottazzolina di toccare quota 20 con un ampio vantaggio 20-15, continua a viaggiare a vele spiegate sulla vittoria del set grazie al turno al servizio di Breuning che infatti riesce a chiudere il parziale con il punteggio di 25-17

Il mani out di Breuning regala il primo break di vantaggio ai padroni di casa 5-3, Cavasin anche da posto quattro riesce a trovare il diagonale vincente 9-6 e poi Kordas risponde con l’ace del -2 9-7. L’aggancio per i Biancoverdi è un ace dell’opposto con il numero 3 sulla schiena che non contento ne mette due di fila e porta avanti i suoi 12-13. Il nuovo vantaggio per Motta è una diagonale di Kordas 15-16, ma il +2 per l’HRK arriva con il “solito” Cavasin che si iscrive anche a muro 16-18. Kordas sul muro lavora benissimo e si guadagna il 21-23, Motta spreca i due set ball e il set si decide ai vantaggi 24-24 il muro di Trillini spegne l’entusiasmo casalingo ma fa lo stesso Bartolucci con l’ace 27-26. Cavasin si guadagna una slash che Pilotto mette a terra 27-28 poi di nuovo Cavasin sul muro casalingo ricava il 27-29.

Pol ripristina la parità sul 3-3 mentre l’attacco di Breuning impatta sul muro di Trillini per il 4-7 costringendo Grottazzolina al time out. Il pallonetto lungo di Kordas coglie impreparata la difesa di casa 5-9, Pilotto suona la carica in primo tempo ed è di nuovo +4 9-13. Lo scambio più lungo e intenso della partita se lo aggiudicano i Biancoverdi che sono stati attenti e generosissimi in difesa 11-16, Pol alza la voce anche quando si tratta di murare a uno che vuol dire 13-19. Grottazzolina non si fa per vinta e torna a -4 16-20 così giustamente coach Zanardo interrompe il gioco, ci pensa Cavasin in parallela a togliere le castagne dal fuoco 17-21. Con il servizio sbagliato la Videx regala tre match ball a Motta di Livenza che ne spreca due e poi festeggia sul 23-25.

Videx Yuasa Grottazzolina: Cubito 10, Vecchi 8, Focosi, Pison ne, Bartolucci 12, Breuning 29, Ferrini, Bonacic 13, Marchiani 2, Leli ne, Minnoni ne, Romiti L, Giorgini L.

HRK Motta di Livenza: Trillini 12, Cavasin 26, Schiro ne, Pilotto 6, Bellanova ne, Acquarone 2, Secco Costa ne, Acuti 1, Kordas 15, Pol 6, Battista L. Santi L.