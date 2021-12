Volley A2, l’Hrk Motta di Livenza ritrova tre punti netti contro Lagronegro e anche la Coppa Italia

Una vittoria da tre punti netti, non succedeva dal 31 ottobre. In queste settimane l’Hrk Motta di Livenza ha sempre disputate lunghe battaglie da cinque set, ma nel posticipo della 12esima giornata ha vinto con un rotondo 3-0 contro Lagonegro. Una vittoria importante soprattutto perché vale la qualificazione alla prossima Coppa Italia. “Ce la siamo giocata a viso aperto; - ha commentato Luisetto - chi è entrato ha dato il 100% e lo abbiamo fatto contro una squadra che punta a fare promozione, siamo contenti”.

Il primo set è combattuto (13-12 d poi 21-20). E’ Luisetto a salire in cattedra con due muri che valgono il 24-22 e si chiude 25-23. Equilibrio nel secondo set fino al 19-17, poi è parziale casalingo che vale il 22-27 e il finale dice 25-18. Nell’ultima frazione Motta mette la freccia molto prima (16-11), Lagonegro accorcia al 23-21, ma sul 24-21 fa l’ingresso in campo Marco Pugliatti per il suo esordio in serie A2. Loglisci con il mani out chiude la partita e porta Motta in Coppa Italia.

Hrk Motta di Livenza: Alberini 1, Loglisci 9, Gamba 15, Cattaneo 10, Biglino 9, Luisetto 4, Acuti, Pugliatti M., Saibene ne, Morchio ne, Secco Costa ne, Pugliatti F., Zaccaria L ne, Battista L.

Lagonegro: Argenta 10, Baghelli 2, Pistolesi 1, Di Silvestre 1, Bonola 3, Milan 11, Armenante 5, Maziarz 6, Marini, Zivojinovic, Biasotto ne, El Moudden L, Hoffer L.