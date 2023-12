Un Natale da capolista solitaria per l’Azimut Giorgione: il 2023 termina con un rotondo 3-0

L’Azimut Giorgione supera 3-0 l’Imoco San Donà e ribadisce il primato nel girone B della B1 a +4 sul secondo posto. La formazione trevigiana non è stata però ieri in una delle sue migliori giornate e il primo set lo ha fatto capire subito subito: il Giorgione ha faticato in ricezione adeguandosi al ritmo avversario. Si sono dovute attendere le fasi finali del parziale per mettere a segno il primo dei due set point a disposizione. La batteria di schiacciatrici in forza all’Azimut è apparsa fortunatamente di alto livello (Andrich MVP del match con ben 17 punti) e nel secondo set ha trascinato la squadra ben presto al 16-9.

L’Azimut ha gestito e chiuso la frazione di gioco, per proiettarsi nel terzo set supportato dalle più di 500 presenze di Castelfranco Veneto. Una Imoco mai doma si è mantenuta vicina nel punteggio, annullando due palle del match ma alla terza occasione, una pur meritevole Adigwe ha sbagliato in battuta e consegnato l’incontro alla capolista. Da rimarcare anche le ottime prove di Bellini e Pozzoni, entrambe in doppia cifra (rispettivamente 15 e 10 punti). Come già anticipato, il Giorgione comanda il girone B con 26 punti conquistati in dieci giornate (su 30 disponibili), mentre la più immediata inseguitrice è la Fantini-Folcieri Ostiano che è ferma a quota 22.

L’Azimut chiude così il 2023 nel migliore dei modi e tornerà in campo nel nuovo anno: il 14 gennaio, sempre a Castelfranco Veneto, bisognerà superare l’ostacolo Enercom Crema, attualmente nona in classifica. Così coach Carotta alla fine della gara di ieri: “Non abbiamo giocato una gran partita ma nei momenti cruciali siamo stati bravi a giocare da squadra esperta. Abbiamo quasi un mese per lavorare con calma e prepararci al meglio per la parte più importante della stagione”. Il tabellino del match:

AZIMUT GIORGIONE-IMOCO SAN DONÀ 3-0 (25-23, 25-17, 25-23)

GIORGIONE: Andrich 17, Bellini 15, Pozzoni 10, Marchetto 3, Pincerato 2, Ceron 2, Ganzer, Bardaro, Morra (L). N.e.: Facchinato, Alessi, Mason, Marta, Morra. All. Carotta

SAN DONÀ: Adigwe 18, Bacchin 8, Orlandi 6, Visentin 5, Moroni 4, Coba, Novello 2, Manda 1, Marchesini 1, Feduzzi (L). N.e.: Arici. All. Gregoris