Pallavolo femminile, per l'Imoco esacampione d'Italia numeri da capogiro

"E' lo scudetto più bello e sofferto", affermano i protagonisti della Prosecco Doc Imoco Conegliano, coach Daniele Santarelli in testa. Già, perchè quella di ieri sera di impresa vera si tratta: in estate, dopo la partenza di atlete importanti come Paola Egonu e Myriam Sylla, non erano in tanti a scommettere che le pantere sarebbero riuscite a ripetersi, anzi a fare meglio dello scorso anno dato che nel 2022/23, oltre che il tricolore, hanno conquistato anche nell'ordine Supercoppa, Mondiale per Club e Coppa Italia. Per un totale di quattro trofei su cinque disponibili. Peccato per la Champions, ma ci sarà tempo e modo per rifarsi.

Ma vediamo i numeri di una società che ha saputo costruire i suoi successi da lontano:

-E' il 6° scudetto della storia, il primo vinto nel 2016, poi un filotto consecutivo di 5 vittorie dal 2018 (nel 2020 non si disputarono i play off e non venne aasegnato il titolo).

20° TROFEO IN TOTALE

6 scudetti

1 Champions League

2 Mondiale per Club

5 Coppa Italia

6 Supercoppa Italiana

- in questa stagione 4 trofei, Supercoppa- Mondiale- Coppa Italia- Scudetto

- Prosecco DOC Imoco Volley ha vinto le ultime 6 finali scudetto consecutive giocate, le ultime due con Vero Volley. L'unica finale persa è stata quella della prima stagione di vita del club, il 2012/13 con Piacenza

-Per la prima volta Prosecco DOC Imoco Volley ha vinto lo scudetto allo spareggio in gara5

-In questa stagione le Pantere hanno giocato 51 partite, con 47 vittorie e 4 sconfitte, di cui due in finale scudetto.

-l'ULTIMA FINALE DI COMPETIZIONI NAZIONALI PERSA è stata a febbraio 2018 nella Coppa Italia di Verona con Novara. Da lì in poi la Prosecco DOC Imoco ha vinto TUTTI i trofei nazionali disponibili: 5 Scudetti, 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe

-Monica De Gennaro ha vinto tutti e 6 gli scudetti della storia gialloblù, seguono Robin De Kruif con 5 (gli ultimi 4 a Conegliano + 1 vinto a Piacenza nel 2013), Sarah Fahr è a quota 3 (ultime tre stagioni), Kelsey Robinson Cook è a quota 2 (ha vinto con le Pantere il primo nel 2016 e quello di quest'anno) come la connazionale Kathryn Plummer ('22 e '23) e Alessia Gennari che somma al tricolore di oggi quello del 2015 vinto a Casalmaggiore. Prima vittoria in assoluto per tutte le altre giocatrici della rosa.

Coach Santarelli da quando è "head coach" sulla panchina della Prosecco DOC Imoco ha vinto in tutte e 5 le occasioni, dal 2018 ad oggi, ma ha anche al suo attivo altri due scudetti da vice allenatore nel 2015 a Casalmaggiore e nel 2016 sempre a Conegliano.