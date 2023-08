Serie A1 femminile, l'Imoco Volley riparte alla conquista di nuovi traguardi

Ripartire di slancio, senza avere la pancia piena. Con questo chiarissimo intento la Prosecco Doc Imoco Conegliano è tornata oggi al lavoro al PalaVerde per iniziare a preparare la nuova stagione. La campanella è suonata questo pomeriggio intorno alle 15 e, malgrado la giornata lavorativa, erano diverse centinaia le persone che hanno accolto con grande entusiasmo le Campionesse d'Italia in carica.

Non c'era a comandare le operazioni il coach Daniele Santarelli, impegnato agli Europei con la nazionale turca. A fare le sue veci il vice Valerio Lionetti, coadiuvato dal suo staff composto da Tommaso Barbato (assistant coach), Marco Da Lozzo (preparatore fisico) e Pierpaolo Zanasi (team manager).

Tra le giocatrici presenti le veterane Moki De Gennaro, Robin De Kruijf, Sarah Fahr e Alessia Gennari, con i nuovi arrivi Madison Bugg, regista USA, e l’opposta italiana Vittoria Piani. Assieme alle “senior” anche un gruppo di “panterine” del settore giovanile e rimpolpare le fila in attesa del rientro delle altre componenti della rosa, dalla “baby” Anna Bardaro che arriva la settimana prossima dopo le fatiche (e il bronzo) ai Mondiali giovanili, alle altre stelle impegnate nei campionati continentali come Isabelle Haak, la capitana Asia Wolosz, le azzurre Federica Squarcini e Marina Lubian, le statunitensi Kelsey Robinson, Kahlia Lanier (nuova) e Kathryn Plummer.

Il programma prevede sedute mattutine a San Vendemiano e pomeridiane presso l'impianto di Villorba, con obbiettivo dichiarato l'inizio del campionato previsto per il weekend 7-8 ottobre.

Le prime impressioni

Il tecnico Daniele Santarelli, pur non potendo essere presente fisicamente, ha voluto mandare un messaggio alla squadra e ai tifosi: "Voglio fare un grandissimo in bocca al lupo alla società, allo staff e alle ragazze che oggi iniziano la stagione con il primo assaggio della palestra dopo i test del mattino. Sono molto emozionato “a distanza” per l’inizio della nostra stagione, sono in contatto quotidiano con lo staff, sento molto entusiasmo e sono certo che inizieranno alla grande il lavoro di questo precampionato. Io sono qui con la Turchia, cercheremo di arrivare più lontano possibile, ma seguirò l’andamento della preparazione della squadra e poi sarò carico come sempre per gettarmi anima e corpo nella nuova stagione gialloblù. Un grande abbraccio a tutti!".

Queste le parole del suo vice Valerio Lionetti: "Un’inizio un po’ diverso dal solito, non ci sono solo le ragazze giovani, ma anche alcune veterane della prima squadra e quindi il lavoro mio e dello staff sarà ancora più stimolante, perché abbiamo il compito di portare la squadra in condizione per quando rientreranno le atlete impegnate con le nazionali. Siamo in stretto contatto con coach Santarelli dall’Europeo, ormai ha detto che “si fida” dopo un po’ di estati in cui lo sostituiamo ad inizio preparazione, ma ci confrontiamo regolarmente compatibilmente con gli impegni della sua nazionale. Ho trovato le ragazze già bene in forma, evidentemente durante l’estate hanno già lavorato per conto loro, c’è una bella atmosfera e una grande disponibilità, penso che lavoreremo bene fin dall’inizio e poi avere già da oggi tanta gente che ci è venuta a vedere per il primo allenamento è un ulteriore stimolo".

Monica De Gennaro, all'undicesima stagione in gialloblù, è pronta a ricominciare con l'entusiasmo di sempre: "Ho fatto una bella estate, sono stata tanto tempo con la mia famiglia che non vedevo da un po’ e ne ho approfittato per recuperare le energie mentali e fisiche e ora sono pronta e carica per questa nuova stagione che inizia oggi. Sono molto contenta di ricominciare con la mia squadra la mia undicesima stagione, non avrei mai pensato di poter stare così tanti anni nello stesso club, ma il feeling che ho con questa società, con i nostri fantastici tifosi e con le compagne è veramente speciale ed ormai, come ho detto tante volte, questa è casa mia. Sarà una stagione impegnativa, il livello si è alzato molto e tutte si sono rinforzate, ma noi potremo dire ancora la nostra e partiremo per arrivare fino in fondo, come sempre".

Infine una delle ultime arrivate, Vittoria Piani: "La chiamata di Conegliano è stata una grande sorpresa, un sogno che si è avverato. Dopo una stagione per me difficile arriva questa grande opportunità, dove potrò imparare tanto da uno staff super e da grandi campionesse, potrò migliorare il mio gioco e fare esperienza ai massimi livelli. Sono emozionata per questo primo giorno, ma anche molto carica per questa nuova avventura, e non vedo l’ora di conoscere da vicino il pubblico del Palaverde, anche oggi nonostante il caldo e l’orario pomeridiano c’è tanta gente, sarà bellissimo giocare per loro".