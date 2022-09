Palestra, sedute tecniche, pasti e notti assieme: il vivaio della Pallavolo Giorgione fa gruppo

Inizio di stagione con gli straordinari anche per il settore giovanile. L’intera Giorgione Pallavolo è al lavoro per gettare solide basi in vista di un anno sportivo che, come i precedenti, tutti si augurano possa regalare grandi soddisfazioni. E per farlo, oltre al doppio allenamento della B1, il settore giovanile è partito con un ritiro in montagna, a Tonezza del Cimone (Vicenza). Quattro giorni totali per le piccole delle squadre under 13 e under 14, agli ordini di Ornella Dengo, Anna Toniato e Paolo Carotta.

Altrettanto per le under 16 e under 18, il cosiddetto “gruppone”, popolato di atlete che parteciperanno a numerosi campionati. Con loro, il nuovo allenatore Federico Coltro affiancato dai confermati Enrico Cremasco ed Andrea Aversa. Inoltre, presente il preparatore atletico Simone Piccolo. Un ritiro per lavorare sodo ma anche per fare team buiding, per creare quell’atmosfera di gruppo che, a Castelfranco, fa la differenza.