L'Azimut Giorgione saluta le protagoniste di una stagione incredibile: “Insieme siamo stati una vera famiglia”

La lunga cavalcata della prima squadra dell’Azimut Giorgione non è purtroppo culminata con quello che sembrava un obiettivo a portata di mano, la promozione nella Serie A2 di volley femminile, ma la società di Castelfranco Veneto non ne ha mai fatto un cruccio. Ne è una chiara testimonianza l’ultimo post social della società trevigiana che ha salutato in maniera commovente le protagoniste dell’ultimo campionato.

Ecco cosa è apparso su Facebook e Instagram nelle ultime ore: “Ci salutiamo, ma con la consapevolezza che ad unirci rimarranno tanti meravigliosi ricordi. Durante questa stagione siamo cresciuti insieme, abbiamo lottato, affrontato ostacoli e sconfitte. Insieme abbiamo vinto. Insieme siamo stati una vera famiglia. E non saranno nuove sfide, diversi orizzonti o due lati diversi del campo a cambiare questa importante realtà”.

Il post prosegue: “Quindi grazie per tutto l’impegno, la passione, la fatica e il cuore che avete saputo mettere dentro e fuori il campo da gioco. Sognare insieme è stato il più bel traguardo raggiunto quest’anno! Ed è con questa consapevolezza che ora vi guardiamo spiccare il volo verso nuovi obiettivi, felici e orgogliosi di aver condiviso con voi un pezzettino di strada”. Infine la citazione dal film “Blow” del 2001: “Che tu possa avere il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle”.