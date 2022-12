La Pallavolo Giorgione si gode i successi del suo settore giovanile

Avvio di stagione straordinario per il vivaio di Castelfranco Veneto che dall’under 12 all’under 18 si trova al comando di tutte le classifiche di categoria. Alla Giorgione Pallavolo vengono allestite ogni anno più formazioni per ogni fascia d’età e prendendo in considerazione le compagini “A” balza subito all’occhio la denominazione Azimut in vetta. C’è di più: under 12, under 14 e under 16 oltre ad essere in testa e non aver mai perso una partita, non hanno mai perso nemmeno un set. La sola under 18, anch’essa al comando della classifica e ancora imbattuta, ha ceduto due parziali.

Nello specifico, l’under 12 allenata da Paolo Carotta e Anna Toniato, ha terminato il girone d’apertura vincendo per 4-0 tutte le dieci partite a calendario. L’under 13 di Ornella Dengo che ha appena iniziato il girone di ritorno, è al comando con all’attivo sette 3-0 su altrettanti incontri. L’under 14 diretta sempre da Dengo ha disputato 9 gare su 14 vincendo sempre 3-0. All’under 16 di Federico Coltro ed Enrico Cremasco manca una partita per terminare le 14 in programma, finora vinte tutte 3-0. Questa formazione sta maturando esperienza anche in prima divisione. In under 18, sempre sotto la direzione della coppia Coltro - Cremasco, 12 successi su 12 incontri, con una sola partita ancora da disputare per terminare il girone.

Per l’under 18 c’è anche il campionato di serie C dove misurarsi con le più grandi sotto la denominazione Integrus. È evidente che, almeno per quanto riguarda la fase provinciale d’inizio stagione, il bilancio del settore giovanile di Castelfranco è da 10 e lode. Si tratta di un rendimento eclatante e non scontato perché i due anni di pandemia hanno frenato sensibilmente l’attività sportiva. Eppure, non è la prima volta che il vivaio della Giorgione Pallavolo festeggi un Natale con simili risultati, a testimonianza che il percorso di eccellenza sportiva è consolidato. Per vederle all’opera in un momento collettivo, è stato organizzato il torneo sostenuto dal Gruppo Pivato, consueto appuntamento pre natalizio. In campo dal minivolley all’under 18, oggi e domani pomeriggio al Palasport di Castelfranco .