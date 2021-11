La Pallavolo Motta spreca il vantaggio di due set e poi lotta con Reggio Emilia: un punto

Un punto assolutamente guadagnato. La Pallavolo Motta si arrende a casa della Conad Reggio Emilia 3-2 (19-25, 19-25, 25-20, 26-24, 16-14), dopo essere stata in vantaggio per due set. A fare la differenza è stata l’esperienza della squadra romagnola emersa alla distanza e soprattutto in un momento di calo della Hrk Motta.

“Guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, - commenta coach Pino Lorizio - è stata una partita bellissima con due pagine, dopo due set perfetti dal terzo set abbiamo aspettato gli errori avversari e non va bene contro una squadra che fa la A2 da tanti anni. Siamo stati bravi a riprenderli e a lottare. Hanno vinto gli avversari con un pizzico di esperienza in più. Punto guadagnato assolutamente, ora è importante tenere viva l’attenzione. Dobbiamo migliorare su ciò che non è andato”. Motta infatti nel corso del match non è mai affondata e i due vantaggi degli ultimi due set lo dimostrano. “Peccato, - dice Battista - siamo calati un po’ e abbiamo perso di lucidità e contro una squadra così paghi, loro sono cresciuti tanto e poi si sa, quando si va al tie break è sempre un po’ un terno al lotto”.

Con un punto messo da parte la formazione di Treviso rimane comunque ai piani altissimi della classifica: secondo posto insieme a Cuneo e Santa Croce (tutte a 10 punti), davanti Castellana Grotte a 12.