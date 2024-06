Conegliano, il sogno olimpico prosegue per tre

Chiusa la parentesi, seppur felice, della VNL l'Italia inizia a concentrarsi sull'olimpiade. Una medaglia mai è stata conquistata nella storia di questa squadra, che ora sembra davvero avere le credenziali per riuscirci.

Le ragazze di Julio Velasco, dopo alcuni giorni di sacrosanto riposo, torneranno ad allenarsi dal 1 al 5 luglio a Cervia, in vista del test-match contro la Serbia che si disputerà il 9 luglio (ore 19) a Palazzo Wanny di Firenze.

Le convocate per questo nuovo raduno sono 14, le stesse della competizione vinta pochi giorni fa: tre di queste fanno parte della rosa della Prosecco Doc Imoco Conegliano ovvero Monica De Gennaro, Sarah Fahr e Marina Lubian.

Ai giochi come è noto andranno in 12 (più una riserva pronta a subentrare soltanto in caso di infortuni): scontato il posto per il libero, è probabile la presenza ai giochi per Fahr, che ha dimostrato di aver recuperato la piena efficienza fisica e mentale; buone possibilità invece sembrano esserci anche per l'altra centrale, Lubian.

La lista completa

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro;

Schiacciatrici: Alice Degradi, Caterina Bosetti, Gaia Giovannini, Myriam Sylla;

Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi, Sara Bonifacio, Sarah Fahr;

Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova;

Liberi: Monica De Gennaro, Ilaria Spirito.