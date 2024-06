Parigi 2024, il derby gialloblù varrà il primato della pool C

Dopo il sorteggio dei gironi (l'Italia è stata inserita nella Pool C con Repubblica Dominicana, Olanda e Turchia) il torneo olimpico femminile ha visto finalmente determinare le date.

La formazione di Julio Velasco, reduce dal successo in VNL e che aspira dichiaratamente almeno al podio (il primo della storia), debutterà il 28 luglio alle ore 9 contro la Repubblica Dominicana; gli altri impegni del raggruppamento (passano le prime due più le due migliori terze) sono contro Olanda (1° agosto ore 17) e Turchia (4 agosto ore 9).

Pantere contro

I fari sono puntati sulla sfida con la Turchia del prossimo 4 di agosto che metterà in palio una buona fetta di primato. Il sorteggio, effettuato lo scorso 20 giugno, metterà di fronte due dei personaggi dell'Imoco più in voga, ovvero il coach Daniele Santarelli, subito campione d'Europa da quando si è seduto sulla panchina degli ottomani, e Monica De Gennaro, libero che grazie a Velasco è tornata in nazionale.

C'è una particolarità non da poco destinata a rendere ancora più suggestivo questo match, ovvero che i due sono marito e moglie, oltre a far parte dello stesso club. Si prevede dunque un vero e proprio derby in famiglia da disputare senza esclusione di colpi.

Il calendario completo del torneo femminile

Domenica 28 luglio

(Pool C) Italia-Repubblica Dominicana ore 9

(Pool B) Polonia-Giappone ore 13

Lunedì 29 luglio

(Pool C) Turchia-Olanda ore 9

(Pool B) Brasile-Kenya ore 13

(Pool A) Stati Uniti-Cina ore 17

(Pool A) Francia-Serbia ore 21

Mercoledì 31 luglio

(Pool A) Stati Uniti-Serbia ore 17

(Pool B) Polonia-Kenya ore 21

Giovedì 1° agosto

(Pool C) Turchia-Repubblica Dominicana ore 9

(Pool B) Brasile-Giappone ore 13

(Pool C) Italia-Olanda ore 17

(Pool A) Francia-Cina ore 21

Sabato 3 agosto

(Pool C) Olanda-Repubblica Dominicana ore 9

(Pool B) Giappone-Kenya ore 13

Domenica 4 agosto

(Pool C) Italia-Turchia ore 9

(Pool A) Francia-Stati Uniti ore 13

(Pool A) Cina-Serbia ore 17

(Pool B) Brasile-Polonia ore 21

Martedì 6 agosto

Quarti di Finale ore 9; ore 13; ore 17; ore 21.

Giovedì 8 agosto

Semifinali ore 16 e ore 20

Sabato 10 agosto

Finale medaglia di Bronzo ore 17.15

Domenica 11 agosto

Finale medaglia d'Oro ore 13